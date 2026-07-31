آبل تطلق خدمة اشتراك شهرية لأجهزة آيفون وآيباد وماك وساعاتها الذكية

واشنطن-سانا

أطلقت شركة آبل برنامجاً جديداً يحمل اسم Apple Upgrade يتيح للمستخدمين الحصول على عدد من أجهزتها مقابل اشتراك شهري، مع إمكانية الترقية إلى إصدار أحدث أو الاحتفاظ بالجهاز عند انتهاء مدة العقد، في خطوة تعزز توجه الشركة نحو توسيع خدماتها القائمة على الاشتراكات.

وذكر موقع The Verge التقني أول أمس أن البرنامج، الذي أطلق بالتعاون مع شركة Klarna للخدمات المالية، يتوفر حالياً في الولايات المتحدة، وسيشمل دولاً أخرى لاحقاً، ويضم أجهزة آيفون وآيباد وماك وساعة آبل، عبر متاجر الشركة ومنصتها الإلكترونية.

ويوفر البرنامج عدة خيارات عند انتهاء مدة الاشتراك، تشمل إعادة الجهاز، أو استبداله بطراز أحدث، أو سداد القيمة المتبقية للاحتفاظ به بشكل دائم، فيما تمتد مدة الاشتراك إلى 12 أو 24 شهراً لأجهزة آيفون وساعة آبل، و24 أو 36 شهراً لأجهزة ماك وآيباد، مع إمكانية السداد المبكر أو الترقية وفق شروط البرنامج.

ويعكس البرنامج تحولاً في استراتيجية آبل من نموذج بيع الأجهزة بشكل مباشر إلى نموذج يعتمد بصورة أكبر على الاشتراكات، بما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في الحصول على أحدث الأجهزة، ويوفر للشركة إيرادات شهرية أكثر استقراراً.