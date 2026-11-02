دراسة: استئصال الخثرة الدماغية بعد 24 ساعة قد يحسن فرص التعافي من السكتة

بكين-سانا

أظهرت دراسة طبية حديثة، أن إزالة الجلطات الدموية من شرايين الدماغ خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة من الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية قد تحسن فرص التعافي، وتحد من الإعاقة لدى بعض المرضى، حتى بعد تجاوز النافذة الزمنية التقليدية للعلاج.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي أمس الأحد، أن الدراسة التي نُشرت في مجلة «نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين» (New England Journal of Medicine)، شملت 336 مريضاً في 35 مركزاً متخصصاً لعلاج السكتة الدماغية في الصين، وبيّنت أن الجمع بين استئصال الخثرة الميكانيكي والعلاج الطبي المعتاد أدى إلى نتائج وظيفية أفضل بعد ثلاثة أشهر، مقارنة بالعلاج الطبي وحده.

وأجرى باحثون من الجامعة الطبية البحرية في مدينة شنغهاي الصينية تجربة سريرية عشوائية، وزّعوا خلالها المشاركين على مجموعتين؛ تلقت الأولى العلاج الطبي القياسي، بما يشمل الأدوية المضادة للصفيحات الدموية والرعاية الداعمة، فيما خضعت الثانية لاستئصال الخثرة الميكانيكي إلى جانب العلاج الطبي، وذلك بعد مرور 24 إلى 72 ساعة على ظهور الأعراض.

وأظهرت النتائج أن نحو 49 بالمئة من المرضى الذين خضعوا لاستئصال الخثرة تمكنوا من العيش باستقلالية بعد 90 يوماً، مقابل 35 بالمئة من المرضى الذين تلقوا العلاج الطبي وحده، كما سجلت المجموعة الأولى تحسناً أكبر في القدرة على الحركة وأداء الأنشطة اليومية.

وبيّنت النتائج أن 26.9 بالمئة من المرضى في مجموعة استئصال الخثرة لم يعانوا من إعاقة تُذكر، مقابل 15.6 بالمئة في المجموعة الأخرى، إلى جانب تحسن مؤشرات جودة الحياة والقدرة على إدارة شؤونهم اليومية.

ويُجرى استئصال الخثرة الميكانيكي بإدخال قثطرة دقيقة عبر أحد الأوعية الدموية للوصول إلى الشريان المسدود وإزالة الجلطة، بهدف استعادة تدفق الدم والأكسجين إلى أنسجة الدماغ، ويُستخدم هذا الإجراء عادة خلال الساعات الأولى من الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية، لدى المرضى المؤهلين.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن بعض المرضى قد يستفيدون من هذا الإجراء حتى بعد مرور 24 ساعة على الإصابة، شريطة أن تُظهر الفحوصات التصويرية وجود أنسجة دماغية قابلة للإنقاذ، وأن يقدّر الأطباء أن الفوائد المحتملة تفوق المخاطر.

والسكتة الدماغية، حالة طبية تحدث نتيجة انقطاع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ بسبب جلطة أو نزيف، ما يؤدي إلى نقص الأكسجين وتضرر خلايا الدماغ، وقد يؤثر في الحركة والكلام والقدرات الإدراكية.