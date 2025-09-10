باحثون من كامبريدج يبتكرون علاجاً واعداً لالتهاب المفاصل المزمن

لندن-سانا

نجح فريق من الباحثين في جامعة كامبريدج البريطانية بابتكار مادة هلامية “جل اصطناعي” تحاكي الغضروف الطبيعي في بنيته ووظيفته، بهدف تقديم حل مبتكر لتخفيف آلام مرضى التهاب المفاصل المزمن، من خلال آلية تقوم على إطلاق الأدوية المضادة للالتهاب بشكل موجّه عند الحاجة فقط.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، يعتمد الابتكار على خاصية فريدة تتمثل في استجابة الجل للتغيرات الكيميائية داخل المفصل، حيث يؤدي ارتفاع مستوى الحموضة الناتج عن الالتهاب إلى جعل المادة أكثر مرونةً، الأمر الذي يسمح بإفراز الدواء المخزّن بداخلها بطريقة مدروسة، ما يمنح المريض حماية مزدوجة، عبر تقليل شدة الالتهاب، والحد من الحاجة إلى جرعات دوائية متكررة.

الفريق البحثي أوضح أن هذه التقنية تتفوق على العلاجات التقليدية المتاحة حالياً، والتي غالباً ما تقتصر على إبطاء تطوّر المرض أو التخفيف المؤقت من أعراضه، دون تقديم حل جذري طويل الأمد، كما لفت الباحثون إلى إمكانية تطوير نسخ مستقبلية من هذا الجل بخصائص مختلفة، بما يتيح استخدامه في نطاقات أوسع.

أما على صعيد النتائج، فقد بيّنت التجارب المخبرية الأولية نجاح الابتكار في تحقيق الأهداف المرجوّة، غير أن التحدي الأكبر لا يزال ماثلًا في مرحلة اختباره على الكائنات الحية قبل اعتماده سريرياً، ويرى الباحثون أن نجاح هذه الخطوة سيشكّل منعطفاً مهماً في علاج الأمراض المزمنة، وسيسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها مرض التهاب المفاصل على أنظمة الرعاية الصحية حول العالم.