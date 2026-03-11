تعاون علمي روسي-إندونيسي لتطوير أدوية من النباتات الاستوائية

موسكو وجاكرتا-سانا

أعلن باحثون من روسيا وإندونيسيا إطلاق مشروع علمي مشترك يهدف إلى تطوير أدوية مبتكرة اعتماداً على مستخلصات نباتات استوائية نادرة، وذلك في إطار مختبر بحثي مشترك يحمل اسم «خط الاستواء» أُسس بين جامعة سيتشينوف الروسية ومعهد باندونغ للتكنولوجيا في إندونيسيا.

وذكر موقع روسيا اليوم، أن هذا التعاون العلمي يتيح للباحثين الاستفادة من التنوع النباتي الغني في إندونيسيا، ودمج المستخلصات النباتية النادرة في تركيبات دوائية متطورة يجري تطويرها داخل المختبر.

وأشار القائمون على المشروع إلى أن التقنيات الجديدة ستساعد في إيصال المواد الفعالة إلى مناطق محددة من الجسم مع التحكم في سرعة إطلاقها، ما قد يعزز فعالية الأدوية الموضعية المستخدمة في علاج الالتهابات الجلدية والجفاف واضطرابات الحاجز الجلدي.

وأوضح الباحثون أن فكرة إنشاء المختبر جاءت عقب فترة تدريب علمي لباحثين روس في إندونيسيا خلال خريف عام 2025، حيث اختير اسم «خط الاستواء» ليعكس التقارب العلمي بين البلدين.

ويهدف المشروع إلى تطوير أنظمة متقدمة لتوصيل الأدوية، مثل المستحلبات النانوية والمعلقات النانوية والمستحلبات الصفائحية، ولا سيما في مجال علاج الأمراض الجلدية.