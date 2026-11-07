دمشق-سانا
أعلنت هيئة الريادة والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأهل 934 طالباً وطالبة إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026–2027، عقب منافسات المرحلة الأولى.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، أن المتأهلين توزعوا على الاختصاصات الستة للأولمبياد، وهي الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية والعلوم النووية، مشيرةً إلى إمكانية الاطلاع على أسمائهم عبر الرابط التالي:https://tinyurl.com/olympiad-4 .
وكانت الهيئة أجرت اختبارات المرحلة الأولى في 24 تشرين الأول الماضي، بمشاركة 3477 طالباً وطالبة في 12 محافظة، وشهد الموسم الحالي إضافة اختصاص العلوم النووية إلى منافسات الأولمبياد.
وفتحت الهيئة باب التسجيل للموسم الحالي، عقب إعلان نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالأولمبياد، خلال الفترة الممتدة من 18 آب إلى 10 تشرين الأول 2026.
ويهدف الأولمبياد العلمي السوري إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في المجالات العلمية وتنمية قدراتهم في التفكير والتحليل وحل المسائل العلمية، وتأهيل المتميزين منهم للمشاركة في الأولمبيادات الدولية، وصولاً إلى اختيار الفرق الوطنية التي تمثل سوريا في الاختصاصات المختلفة.
934 طالباً وطالبة يتأهلون إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري
دمشق-سانا