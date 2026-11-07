‏934 طالباً وطالبة يتأهلون إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري

دمشق-سانا‏



أعلنت هيئة الريادة والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأهل 934 طالباً ‏وطالبة إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026–2027، عقب ‏منافسات المرحلة الأولى.‏



وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، أن المتأهلين توزعوا على الاختصاصات الستة ‏للأولمبياد، وهي الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية والعلوم ‏النووية، مشيرةً إلى إمكانية الاطلاع على أسمائهم عبر الرابط التالي:‏https://tinyurl.com/olympiad-4 ‎.



وكانت الهيئة أجرت اختبارات المرحلة الأولى في 24 تشرين الأول الماضي، بمشاركة ‌‏3477 طالباً وطالبة في 12 محافظة، وشهد الموسم الحالي إضافة اختصاص العلوم ‏النووية إلى منافسات الأولمبياد.‏



وفتحت الهيئة باب التسجيل للموسم الحالي، عقب إعلان نتائج امتحانات شهادة التعليم ‏الأساسي والإعدادية الشرعية، عبر ‏المنصة الإلكترونية الخاصة بالأولمبياد، خلال الفترة ‏الممتدة من 18 آب إلى 10 تشرين ‏الأول 2026.‏



ويهدف الأولمبياد العلمي السوري إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في المجالات العلمية ‏وتنمية قدراتهم في التفكير والتحليل وحل المسائل العلمية، وتأهيل المتميزين منهم ‏للمشاركة في الأولمبيادات الدولية، وصولاً إلى اختيار الفرق الوطنية التي تمثل سوريا في ‏الاختصاصات المختلفة.‏