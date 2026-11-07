السبت 7 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: ‏934 طالباً وطالبة يتأهلون إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري
بحث
بحث
sana-logo-mobile

‏934 طالباً وطالبة يتأهلون إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري

photo 2026 11 06 23 30 37 2 ‏934 طالباً وطالبة يتأهلون إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري
هيئة الريادة والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -دمشق-أرشيف سانا

دمشق-سانا‏
 
أعلنت هيئة الريادة والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأهل 934 طالباً ‏وطالبة إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026–2027، عقب ‏منافسات المرحلة الأولى.‏
 
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، أن المتأهلين توزعوا على الاختصاصات الستة ‏للأولمبياد، وهي الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية والعلوم ‏النووية، مشيرةً إلى إمكانية الاطلاع على أسمائهم عبر الرابط التالي:‏https://tinyurl.com/olympiad-4 ‎.
 
وكانت الهيئة أجرت اختبارات المرحلة الأولى في 24 تشرين الأول الماضي، بمشاركة ‌‏3477 طالباً وطالبة في 12 محافظة، وشهد الموسم الحالي إضافة اختصاص العلوم ‏النووية إلى منافسات الأولمبياد.‏
 
وفتحت الهيئة باب التسجيل للموسم الحالي، عقب إعلان نتائج امتحانات شهادة التعليم ‏الأساسي والإعدادية الشرعية، عبر ‏المنصة الإلكترونية الخاصة بالأولمبياد، خلال الفترة ‏الممتدة من 18 آب إلى 10 تشرين ‏الأول 2026.‏
 
ويهدف الأولمبياد العلمي السوري إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في المجالات العلمية ‏وتنمية قدراتهم في التفكير والتحليل وحل المسائل العلمية، وتأهيل المتميزين منهم ‏للمشاركة في الأولمبيادات الدولية، وصولاً إلى اختيار الفرق الوطنية التي تمثل سوريا في ‏الاختصاصات المختلفة.‏

دورة تدريبية في الحسكة بمجال الحماية من الاستغلال
التعليم العالي تمدد القبول لمفاضلة الدراسات العليا للعام ‏الدراسي 2024 – 2025
تحصين 84 ألف رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية بحمص
“تكسبو لاند” يفتتح دورته الأولى في دمشق ويعرض أحدث الحلول الرقمية والتقنيات الذكية
القبض على عصابة مسلحة نفذت عمليات سطو على ‏محال الذهب في حماة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار