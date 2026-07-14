باحثون يطورون نظاماً روبوتياً للتعرف على البكتيريا باللمس

بكين-سانا

تمكن فريق بحثي صيني من ابتكار نظام روبوتي قادر على التعرف على البكتيريا باللمس فقط، دون الحاجة إلى صبغات أو مواد كيميائية.

ونقل الموقع الصيني “نت إيز” المتخصص بأخبار التكنولوجيا عن باحثين من جامعة تايوان الوطنية أنهم صمّموا مستشعراً مرناً على ذراع آلية، يلتقط إشارات كهربائية عند ملامسته للبكتيريا، ويميز بين نوعيها الرئيسيين الموجب والسالِب بدقة 91%، وفي زمن قياسي لا يتجاوز 620 جزءاً من الألف من الثانية.

ويرى الباحثون أن هذا الابتكار يسهم في تسريع التشخيص الطبي ومكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، إذ يعتمد المستشعر على قراءة “البصمة الكهربائية” لكل بكتيريا من خلال تركيب جدارها الخلوي، ولا يحتاج إلى مواد كيميائية، ولا يتلف العينة، ويمكن تشغيله آلياً دون تدخل بشري، مما يجعله مناسباً للمستشفيات ومختبرات الأمن الحيوي.

يذكر أن التمييز بين نوعي البكتيريا يمثل خطوة حاسمة لاختيار المضاد الحيوي المناسب، إذ تختلف استجابة كل نوع للعلاج، ورغم أن التقنية ما زالت بحثية، إلا أنها تفتح آفاقاً لتشخيص أسرع، وخاصة في العدوى الخطيرة.