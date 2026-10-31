دراسة: دائرة عصبية في الدماغ تسهم في استيقاظ الأمهات ‏استجابةً لنداءات صغارهن

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن أدمغة الأمهات ‏تحتوي على مسار عصبي مخصص يجعلهن أكثر ‏حساسية لبكاء صغارهن أثناء النوم، وهو ما يرتبط ‏باضطرابات وتفكك النوم لديهن بعد الولادة، فيما ‏أظهرت النتائج أن هذا المسار يحفز استيقاظ ‏الأمهات بشكل انتقائي وسريع للاستجابة لنداءات ‏أطفالهن دون غيرها من الأصوات.‏

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وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي أمس ‏الجمعة، أن نتائج دراسة أجراها باحثون من ‏جامعة “ساوثرن” الطبية الصينية، ونُشرت في ‏دورية «‏Nature Neuroscience‏»، أظهرت ‏وجود ارتباط بين الأمومة وتغيرات بيولوجية ‏وهيكلية في الدماغ، ما يبرز تعقيد الآليات العصبية ‏التي تعطي الأمومة الأولوية للإشارات القادمة من ‏النسل أثناء النوم.‏

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وأظهرت التجارب التي أُجريت عبر تسجيل نشاط ‏الدماغ والعضلات أن خلايا عصبية معينة في ‏أدمغة الأمهات تكون أكثر استجابة لنداءات ‏الصغار، وأن أصوات البكاء تدفع الخلايا في ‏القشرة المخية لإرسال إشارات فورية إلى المنطقة ‏المسؤولة عن تنظيم النوم وسلوكيات الرعاية في ‏الدماغ.‏

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كما حدد الباحثون زيادة ملحوظة في مستويات ‏مستقبلات الدوبامين، وهو هرمون يفرزه الجسم، ‏داخل هذه الدائرة العصبية، وهذه التغيرات هي ‏التي أسهمت في جعل الدماغ أكثر حساسية ‏لنداءات الأطفال حصراً وتجاهل الأصوات ‏المختلفة الأخرى المحيطة.‏

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وأظهرت النتائج أن تأثير الأمومة والتغيرات ‏الهرمونية المرتبطة بها يعيد صياغة استجابة ‏الدماغ للمؤثرات الخارجية أثناء النوم، الأمر الذي ‏يقدم تفسيراً علمياً للميل الطبيعي للأمهات الجدد ‏للاستيقاظ بسهولة عند بكاء أطفالهن حتى مع ‏وجود مقدم رعاية آخر.‏

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وبينت الدراسة أن هذه النتائج تفتح آفاقاً بحثية ‏جديدة لفهم الاضطرابات الموثقة بمرحلة ما بعد ‏الولادة، إذ يعتزم الفريق العلمي مواصلة أبحاثه ‏لربط هذه المسارات العصبية بمشاكل الصحة ‏الجسدية والنفسية للأمهات.‏

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وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج يمكن أن تساعد ‏في فهم العلاقة بين الآليات الدماغية ومشاكل ‏أخرى ترتبط بالأمومة، مثل اكتئاب ما بعد الولادة ‏وزيادة الوزن، لافتين إلى ضرورة إجراء مزيد من ‏الدراسات لتقييم إمكانية تطوير استراتيجيات رعاية ‏أفضل تحد من المضاعفات، وتحسن صحة الأمهات ‏النفسية والجسدية.‏

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وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية التغيرات ‏الدماغية المصاحبة للأمومة في الحفاظ على رعاية ‏النسل، ودورها المحتمل في التأثير على جودة ‏ونمط نوم الأمهات الجدد.‏