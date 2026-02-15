أداة ذكاء اصطناعي تسهم في خفض فاتورة طبية بأكثر من 80 بالمئة في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

تمكن رجل أمريكي من خفض فاتورة مشفى بلغت 195 ألف دولار إلى 32 ألف دولار فقط، بعد الاستعانة بروبوت دردشة يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاصيل الرسوم والطعن فيها.

وذكر موقع (Business Insider) الأمريكي المتخصص في الأعمال والاقتصاد والتكنولوجيا والأسواق المالية، أن الرجل استخدم روبوت الدردشة «كلود» الذي طورته شركة «أنثروبيك»، لمراجعة الفاتورة الصادرة مقابل أربع ساعات من الرعاية المركزة عقب تعرض صهره لنوبة قلبية، حيث تبين وجود رسوم مزدوجة وأخطاء في رموز الفوترة.

وأشار الموقع إلى أن صلاحية التأمين الصحي للمريض كانت قد انتهت قبل شهرين من الحادثة، ما حمّل العائلة كامل التكاليف، وبعد تحليل الفاتورة، ساعد روبوت الدردشة في صياغة رسائل رسمية إلى إدارة المشفى، تضمنت توضيح الأخطاء والتنبيه إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم تصحيحها.

وفي ضوء ذلك، وافقت إدارة المشفى على خفض المبلغ بنحو 163 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 80 بالمئة من القيمة الأصلية.

ولاقت الحادثة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد عدد من المستخدمين بقدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات المعقدة، بما في ذلك الفواتير الطبية، والمساعدة في مراجعة الرسوم غير الدقيقة.