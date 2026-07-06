زوجان صينيان يخصصان 735 ألف دولار لدعم أطفال مصابين بأمراض قلبية

dNskjhVI 4 3 زوجان صينيان يخصصان 735 ألف دولار لدعم أطفال مصابين بأمراض قلبية
South China Morning Post

بكين-سانا

تبرع زوجان صينيان من مدينة شنغهاي بمبلغ يناهز 735 ألف دولار لصالح دعم علاج الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية، في مبادرة إنسانية شملت المساهمة في علاج 455 طفلاً محتاجاً.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” (SCMP) أمس الأحد، جاء هذا التبرع بعد سنوات طويلة من حياة اتسمت بالبساطة والتقشف، حيث عاش الزوجان في منزل متواضع، واكتفيا بأسلوب معيشة بسيط رغم امتلاكهما مدخرات مالية معتبرة.

وخلال حياتهما، قدّم الزوجان تبرعات متفرقة لعدد من المبادرات الخيرية، قبل أن يقررا في سنواتهما الأخيرة تخصيص الجزء الأكبر من ثروتهما لدعم الأطفال المرضى، عبر مؤسسة خيرية تولت تنفيذ وصيتهما.

وتوفي الزوج عام 2018 عن عمر 81 عاماً، فيما توفيت زوجته لاحقاً عن عمر 92 عاماً، بعد أن أوصيا باستمرار أعمال الخير التي بدآها خلال حياتهما.

وأثارت القصة تفاعلاً واسعاً، حيث اعتُبرت نموذجاً إنسانياً يعكس روح العطاء والعمل الخيري، وسط إشادات بمساهمتهما في دعم الأطفال المحتاجين.

دراسة إسبانية تكشف فوائد الزيتون في حماية الدماغ وتحسين الذاكرة
علماء يابانيون يطورون لقاحاً مبتكراً للحد من فقدان البصر لدى كبار السن
دراسة إيطالية تعيد فتح ملف هرم “خوفو”
اكتشاف كويكب نادر داخل مدار الأرض يختبئ في وهج الشمس
الصين تبدأ تشغيل أول مشروع ضخم لإنتاج الميثانول الحيوي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك