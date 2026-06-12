اكتشاف أطول شجرة في شرق آسيا داخل غابات تايوان

تايبيه-سانا

أعلن فريق بحثي من المعهد التايواني لبحوث الغابات وجامعة تشنغ كونغ الوطنية في تايوان، العثور على أطول شجرة معروفة في شرق آسيا داخل وادٍ ناءٍ بالقرب من أحد أطول الأنهار في تايوان، حيث أطلق عليها اسم “سيف السماء لنهر دان”، تيمناً بسلاح أسطوري ورد في روايات الفنون القتالية للكاتب الصيني جين يونغ.

وذكرت شبكة CNN اليوم الجمعة، أن الشجرة تنتمي إلى نوع “Taiwania cryptomerioides” الدائم الخضرة، ويبلغ ارتفاعها نحو 84.1 متراً، فيما يقدر عمرها بنحو ألف عام، بعد رحلة بحث ودراسة استمرت قرابة عشر سنوات لتحديد موقعها وقياسها بدقة.

وأوضح الباحثون أن هذه الشجرة العملاقة، التي يطلق عليها شعب روكاي الأصلي في جنوب تايوان اسم “الشجرة التي تلامس القمر”، تعد من أبرز الأشجار المعمرة في المنطقة، في حين لا تزال شجرة “هايبريون” من أشجار الخشب الأحمر الساحلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تحتفظ بلقب أطول شجرة حية معروفة في العالم بارتفاع يبلغ نحو 116 متراً.

وأشاروا إلى أن الأشجار العملاقة تؤدي دوراً بيئياً مهماً من خلال امتصاص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، ودعم التنوع الحيوي، وتوفير موائل طبيعية للعديد من الكائنات الحية، ما يجعل الحفاظ عليها ضرورة بيئية في مواجهة التغير المناخي.

وتغطي الغابات ما يقارب 60 بالمئة من مساحة تايوان، التي تضم نحو 950 مليون شجرة، الأمر الذي جعل مهمة العثور على هذه الشجرة العملاقة تحدياً كبيراً أمام فريق من المتخصصين ضم علماء بيئة وجيولوجيين ومتسلقي أشجار محترفين وخبراء في الاستشعار عن بعد.

ويعتزم الباحثون خلال المرحلة المقبلة دراسة الظروف المناخية والتضاريس التي تساعد على نمو هذه الأشجار العملاقة، إضافة إلى بناء نماذج ثلاثية الأبعاد لتقدير كتلتها الحيوية ومخزونها الكربوني بدقة أكبر، مؤكدين أن هذه الأشجار تمثل سجلاً طبيعياً حياً يوثق تاريخ المناخ والتغيرات البيئية عبر مئات السنين.