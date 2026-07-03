اكتشاف أكثر من 140 ألف قطعة أثرية في موسكو خلال 15 عاماً

موسكو-سانا

أعلنت إدارة التراث الثقافي في العاصمة الروسية موسكو عن عثور علماء الآثار على أكثر من 140 ألف قطعة أثرية متنوعة خلال 15 عاماً، تمتد تاريخياً من العصر الحجري الحديث إلى فترات أحدث.

ونقلت صحيفة “فيتشيرنايا موسكفا” عن الإدارة قولها: “إن أراضي العاصمة الروسية الحالية كانت مأهولة بالسكان منذ حوالي 6000 عام، حيث عثر الخبراء على لقى أثرية في منطقة شارع (غوغوليفسكي)، شملت بقايا من الفخار ذي النقش الأخدودي والمنقّر يعود تاريخها إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد، إضافة إلى أداة مصنوعة من الصوان تنتمي إلى الحقبة الزمنية نفسها “.

كما شهد عام 2025 عثور علماء الآثار في ممر “رومانوف” على ختم رسمي يعود إلى عهد الأمير إيفان الثالث، وأوضحت الإدارة أن هذا الأثر يمثل أول ختم يحمل الصفة الأميرية الكبرى ويُكتشف داخل موسكو، كما أنه الأخير من نوعه المصنوع من الرصاص في تلك الفترة.

وتتنوع الحصيلة الإجمالية للمكتشفات في موسكو لتشمل الحلي، وقطع الملابس، والأدوات المنزلية اليومية، ففي عام 2021 وحده، أسفرت أعمال التنقيب في شارع “إيلينكا” عن استخراج ما يزيد على ألفي قطعة أثرية.

وتضمنت تلك المجموعة أجزاء من أساور زجاجية يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر، إلى جانب خرز، وخواتم، وصلبان صدرية، وأمشاط مصنوعة من العظام.