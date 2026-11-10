أسعار النفط تواصل التراجع وسط انحسار مخاوف التصعيد الإقليمي

واشنطن-سانا‏

‏ ‏

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها المسجلة في الجلسة السابقة، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب قلّل فيها من احتمالات شن عمل عسكري جديد ضد إيران في الوقت الراهن، ما خفف المخاوف من ‏حدوث اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات النفط من الشرق الأوسط.‏

‏ ‏

وذكرت وكالة رويترز أن ‌العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 24 سنتاً، أي بنسبة 0.23 بالمئة، إلى 92.33 دولاراً ‏للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش، لتعود وتنخفض دولاراً واحداً إلى 91.56 دولاراً للبرميل في وقت ‏لاحق.‏

بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً، أي 0.40 بالمئة، إلى 86.50 دولاراً ‏للبرميل في بداية الجلسة، وتراجعت أيضاً لاحقاً بمقدار دولار إلى 85.79 دولاراً ⁠للبرميل.‏

وقال ترامب أمس الإثنين: إنه يعتزم التريث وعدم شن ضربات عسكرية جديدة على إيران في الوقت الحالي بعد ‏مناشدات من دول في المنطقة، موضحاً أنّ قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت ‏ودولاً أخرى تفضل الإبقاء ‏على الوضع الراهن، بما يشمل ‏استمرار الحصار البحري على إيران الذي وصفه بأنه ‏الأكبر في التاريخ، إلى جانب ‏عملية “البوابة الحديدية” براً ‏وبحراً.‏