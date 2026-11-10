أسعار النفط تواصل التراجع وسط انحسار مخاوف التصعيد الإقليمي

واشنطن-سانا
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها المسجلة في الجلسة السابقة، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلّل فيها من احتمالات شن عمل عسكري جديد ضد إيران في الوقت الراهن، ما خفف المخاوف من حدوث اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات النفط من الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 24 سنتاً، أي بنسبة 0.23 بالمئة، إلى 92.33 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش، لتعود وتنخفض دولاراً واحداً إلى 91.56 دولاراً للبرميل في وقت لاحق.
بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً، أي 0.40 بالمئة، إلى 86.50 دولاراً للبرميل في بداية الجلسة، وتراجعت أيضاً لاحقاً بمقدار دولار إلى 85.79 دولاراً للبرميل.
وقال ترامب أمس الإثنين: إنه يعتزم التريث وعدم شن ضربات عسكرية جديدة على إيران في الوقت الحالي بعد مناشدات من دول في المنطقة، موضحاً أنّ قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت ودولاً أخرى تفضل الإبقاء على الوضع الراهن، بما يشمل استمرار الحصار البحري على إيران الذي وصفه بأنه الأكبر في التاريخ، إلى جانب عملية “البوابة الحديدية” براً وبحراً.