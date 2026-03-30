دراسة علمية: دليل جديد على استمرار وجود أرنب هاينان المهدد بالانقراض في الصين

بكين-سانا

سجّل علماء دليلاً جديداً على استمرار وجود أرنب هاينان البري النادر في جزيرة هاينان جنوب الصين، وذلك للمرة الأولى منذ نحو أربعة عقود، في مؤشر يعزز الآمال ببقاء هذا النوع المهدد بالانقراض.

وأفادت دراسة نشرها موقع “Life Science” المتخصص بالأبحاث العلمية في مجالات الأحياء والطب والبيئة، بأن الباحثين بقيادة مايكل هوي، المتخصص في حماية الطبيعة في هونغ كونغ والمؤلف الأول للدراسة، تمكنوا خلال بعثة ميدانية من العثور على جثة الأرنب على أحد الطرق، وتعرفوا عليها فوراً، حيث تبين أن موقع العثور يبعد نحو 200 كيلومتر عن آخر منطقة سُجل فيها وجود هذا النوع عام 1986، ما يشير إلى احتمال وجود مجموعات غير مكتشفة منه في مناطق جديدة.

ويعد أرنب هاينان من الأنواع المتوطنة في الجزيرة ويتميّز بنشاطه الليلي، ما يصعّب رصده، ويعيش غالباً في المناطق المنخفضة خارج المحميات الطبيعية، وقد قُدّر تعداده بنحو 10 آلاف فرد في خمسينيات القرن الماضي قبل أن يتراجع بشكل حاد خلال السبعينيات والثمانينيات، نتيجة فقدان موائله الطبيعية والصيد الجائر، ليصل في عام 2008 إلى ما بين 250 و500 فقط، ما أدى إلى تصنيفه ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بشدة، فيما يشكّل الاكتشاف الأخير بارقة أمل لبقائه رغم التحديات البيئية.