مصرع ثلاثة عمال إثر استنشاقهم غازاً في مصنع لقطع غيار هواتف آيفون بالهند

نيودلهي-سانا‏

لقي ثلاثة عمال متعاقدين مصرعهم إثر استنشاقهم غازاً خلال أعمال صيانة في مصنع تابع لشركة ‏تاتا للإلكترونيات، ينتج مكونات لهواتف آيفون التابعة لشركة آبل، في ولاية تاميل نادو جنوبي ‏الهند.‏

ونقل موقع “ماركت سكرينر” عن وزيرة الصناعة في الولاية، فيرودهاي ماغال كيرثانا، قولها في ‏منشور على منصة “إكس”: إن وفاة العمال الثلاثة ستخضع لتحقيق دقيق، وإن الإجراءات المناسبة ‏ستُتخذ بناءً على نتائجه، مضيفةً، أن شركة آبل وشركة تاتا وسلطات الولاية ستجري تحقيقات في ‏الحادث الذي وقع مساء أمس الإثنين.‏

وقال المسؤول المحلي دينيش كومار: إن العمال الثلاثة لقوا حتفهم أثناء أعمال صيانة في محطة ‏لمعالجة مياه الصرف الصحي داخل المنشأة الواقعة في مدينة هوسور بولاية تاميل نادو، مشيراً إلى ‏أنهم استنشقوا غازاً أثناء فحص خزان للترشيح النانوي.‏

وأضاف كومار، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي تديرها شركة نالكو ووتر التابعة لشركة ‏إيكولاب الأمريكية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.‏

وتُسهم وحدة الإلكترونيات التابعة لمجموعة تاتا بنحو 40 بالمئة من عمليات تجميع هواتف آيفون ‏في الهند، فيما تتولى شركة فوكسكون النسبة المتبقية، وفقاً لرويترز.‏

وتُعد الهند مركزاً متنامياً لتصنيع هواتف آيفون خارج الصين، إذ تنتج حالياً نحو ربع أجهزة آيفون ‏في العالم، في إطار توجه شركة آبل لتنويع مواقع التصنيع وتقليل الاعتماد على الصين.‏

وتُعد ولاية تاميل نادو من أبرز المراكز الصناعية في الهند، وتضم منشآت تصنيع تابعة لشركات ‏عالمية، بينها فوكسكون وهيونداي وفينفاست وبي إم دبليو.‏