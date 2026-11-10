مصرع ثلاثة عمال إثر استنشاقهم غازاً في مصنع لقطع غيار هواتف آيفون بالهند

نيودلهي-سانا
لقي ثلاثة عمال متعاقدين مصرعهم إثر استنشاقهم غازاً خلال أعمال صيانة في مصنع تابع لشركة تاتا للإلكترونيات، ينتج مكونات لهواتف آيفون التابعة لشركة آبل، في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند.
ونقل موقع “ماركت سكرينر” عن وزيرة الصناعة في الولاية، فيرودهاي ماغال كيرثانا، قولها في منشور على منصة “إكس”: إن وفاة العمال الثلاثة ستخضع لتحقيق دقيق، وإن الإجراءات المناسبة ستُتخذ بناءً على نتائجه، مضيفةً، أن شركة آبل وشركة تاتا وسلطات الولاية ستجري تحقيقات في الحادث الذي وقع مساء أمس الإثنين.
وقال المسؤول المحلي دينيش كومار: إن العمال الثلاثة لقوا حتفهم أثناء أعمال صيانة في محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي داخل المنشأة الواقعة في مدينة هوسور بولاية تاميل نادو، مشيراً إلى أنهم استنشقوا غازاً أثناء فحص خزان للترشيح النانوي.
وأضاف كومار، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي تديرها شركة نالكو ووتر التابعة لشركة إيكولاب الأمريكية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.
وتُسهم وحدة الإلكترونيات التابعة لمجموعة تاتا بنحو 40 بالمئة من عمليات تجميع هواتف آيفون في الهند، فيما تتولى شركة فوكسكون النسبة المتبقية، وفقاً لرويترز.
وتُعد الهند مركزاً متنامياً لتصنيع هواتف آيفون خارج الصين، إذ تنتج حالياً نحو ربع أجهزة آيفون في العالم، في إطار توجه شركة آبل لتنويع مواقع التصنيع وتقليل الاعتماد على الصين.
وتُعد ولاية تاميل نادو من أبرز المراكز الصناعية في الهند، وتضم منشآت تصنيع تابعة لشركات عالمية، بينها فوكسكون وهيونداي وفينفاست وبي إم دبليو.