زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جنوب إيطاليا

روما-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر ، قبالة سواحل منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، دون صدور أنباء عن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ)، قوله: إن الزلزال ضرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على عمق 253 كيلومتراً، وشعر به السكان في مناطق واسعة امتدت حتى مدينة نابولي شمالاً وإقليم بازيليكاتا شرقاً.

وسُجِّل زلزال بقوة ست درجات في آذار الماضي في البحر التيراني بالقرب من مدينة نابولي الإيطالية، ولم ترد حينها معلومات عن وقوع دمار أو إصابات بشرية جراء الزلزال.

