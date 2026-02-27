اكتشاف تمساح بري عاش قبل 215 مليون سنة وكان سريع العدو

لندن-سانا

كشف باحثون بريطانيون عن نوع جديد من أسلاف التماسيح عاش قبل نحو 215 مليون سنة، وتميز بقدرته على الركض السريع على اليابسة بأطراف طويلة وبنية خفيفة، في هيئة أقرب إلى كلاب الصيد السريعة منها إلى التماسيح المعاصرة.

وذكرت الدراسة التي نُشرت في مجلة The Anatomical Record العلمية أن هذا الزاحف، الذي أطلق عليه اسم “غالاهادوسوكوس جونزي”، عاش في منطقة جنوب غرب بريطانيا خلال أواخر العصر الترياسي، واعتمد نمط حياة برياً بالكامل.

وكانت أحفورة الكائن قد اكتُشفت عام 1969 في مقاطعة غلوسترشير، وظلت محفوظة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن قبل أن يُعاد تحليلها بتقنيات حديثة، بينها التصوير المقطعي المحوسب، ما أظهر فروقاً تشريحية واضحة أكدت أنه نوع مستقل وليس تابعاً لأنواع معروفة سابقاً.

وبيّنت الدراسة أن الحيوان كان صغير الحجم، يقارب حجم القط، ويمتلك وضعية جسم قائمة وأطرافاً مهيأة لتحمل الوزن، ما يشير إلى كفاءة عالية في الجري، على خلاف التماسيح شبه المائية ذات الأطراف الممتدة جانبياً.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على التنوع البيئي الكبير لأسلاف التماسيح قبل إحدى موجات الانقراض الجماعي الكبرى، ويعزز فهم تطور أنماط الحركة والتكيف البيئي لدى الزواحف المبكرة.

وقد أُنجزت الدراسة ضمن تعاون بحثي بين جامعة كوليدج لندن ومتحف التاريخ الطبيعي البريطاني، حيث كانت الأحفورة محفوظة في مجموعات المتحف منذ اكتشافها عام 1969، قبل أن يُعاد تحليلها باستخدام تقنيات تصوير حديثة.