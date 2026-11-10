الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 — دمشق
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انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية بجامعة دمشق

photo 3 2026 11 10 10 12 43 انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية بجامعة دمشق
من انطلاق المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية على مدرج جامعة دمشق-دمشق-10-11-2026-سانا

دمشق-سانا

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية الذي تنظمه كلية الهندسة الميكانيكية ‌‏والكهربائية في جامعة دمشق، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ‌‏الداخلية وحماية المستهلك، وشراكة تقنية من منظمة العمل الدولية ‏ILO‏، وذلك على مدرج جامعة دمشق.‏

ويستمر المؤتمر يومين، ويجمع خبراء وباحثين وصناعيين ومستثمرين من دول ‏عدة لمناقشة أحدث التطورات في ‏تقنيات النسيج والمواد المتقدمة والابتكار الصناعي واستشراف آفاق مستقبل ‏الصناعة النسيجية.‏

يتبع..

photo 1 2026 11 10 10 07 46 انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية بجامعة دمشق
photo 5 2026 11 10 10 12 43 انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية بجامعة دمشق
photo 1 2026 11 10 10 17 50 انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية بجامعة دمشق
photo 7 2026 11 10 10 07 46 انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية بجامعة دمشق
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