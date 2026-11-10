انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية بجامعة دمشق

دمشق-سانا
انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية الذي تنظمه كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وشراكة تقنية من منظمة العمل الدولية ILO، وذلك على مدرج جامعة دمشق.
ويستمر المؤتمر يومين، ويجمع خبراء وباحثين وصناعيين ومستثمرين من دول عدة لمناقشة أحدث التطورات في تقنيات النسيج والمواد المتقدمة والابتكار الصناعي واستشراف آفاق مستقبل الصناعة النسيجية.
يتبع..