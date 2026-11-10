مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال جنوبي قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا
قتل فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مجمع ناصر الطبي قوله: إنّ فلسطينياً قتل اليوم متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في خان يونس.
فيما أُصيب صياد فلسطيني لدى قيام زوارق بحرية للاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار باتجاه مراكب الصيادين قبالة ساحل المدينة، ما أدى أيضاً إلى تضرر مركبي صيد.
وكان طفل فلسطيني قتل، في وقت سابق اليوم، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية، كما اعتقلت والده وشاباً آخر.