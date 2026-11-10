مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال جنوبي قطاع غزة

‏ القدس المحتلة-سانا‏

قتل فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء،‏ في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مجمع ناصر الطبي قوله: إنّ فلسطينياً قتل اليوم متأثراً بجروح أصيب بها ‏برصاص قوات الاحتلال في خان يونس.‏

فيما أُصيب صياد فلسطيني لدى قيام زوارق بحرية للاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار باتجاه مراكب الصيادين قبالة ‏ساحل المدينة، ما أدى أيضاً إلى تضرر مركبي صيد.‏

وكان طفل فلسطيني قتل، في وقت سابق اليوم، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي شمال غربي مدينة ‏نابلس بالضفة الغربية، كما اعتقلت والده ‏وشاباً آخر.‏