نموذج ذكاء اصطناعي جديد لتحديد شدة الالتهاب الرئوي لدى الأطفال بدقة عالية

دبلن-سانا

طور باحثون في جامعة دبلن في أيرلندا نموذجاً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تحديد الأطفال المصابين بالتهاب الرئة الشديد وتقدير احتمالية حاجتهم إلى دخول المستشفى، بدقة قد تسهم في تسريع التدخل الطبي، وتحسين فرص إنقاذ الحالات الحرجة.

وذكرت دراسة علمية نُشرت في مجلة «PLOS Medicine»، ونقلها موقع جامعة دبلن (UCD News & Opinion) مؤخراً، أن النموذج الجديد يعتمد على خوارزميات تعلم الآلة من نوع «الغابة العشوائية»، لتحليل مجموعة من المؤشرات الحيوية مثل معدل التنفس ودرجة الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم والحالة الصحية العامة، بهدف التنبؤ بتطور الحالة خلال الأيام الأولى من التشخيص.

وأوضحت الدراسة، التي استندت إلى بيانات نحو 2500 طفل جُمعت من عدة مراكز صحية في ملاوي، أن النموذج تفوق على أساليب التشخيص التقليدية في رصد الحالات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة، ما قد يسهم في تحسين قرارات الإحالة إلى المستشفيات، وخاصة في المناطق التي تعاني نقصاً في الكوادر الطبية.

وبيّنت النتائج أن النموذج قابل للتطوير المستمر عبر تقنيات التعلم الآلي، بما يعزز قدرته على التكيف مع البيانات الطبية الجديدة، ويدعم الأطباء في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة عند التعامل مع حالات الالتهاب الرئوي لدى الأطفال.

والالتهاب الرئوي الشديد لدى الأطفال هو عدوى تصيب الرئتين، وتؤدي إلى امتلاء الحويصلات الهوائية بالسوائل أو القيح، ما يسبب صعوبة في التنفس، وغالباً ما ينجم عن فيروسات أو بكتيريا، ويظهر بأعراض مثل السعال وارتفاع الحرارة وتسارع التنفس والخمول.