دراسة أمريكية: اكتئاب الوالدين يؤثر على دماغ الأطفال ويزيد خطر إصابتهم بالاكتئاب

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة بينغهامتون الأمريكية، أن أعراض الاكتئاب لدى الوالدين تؤثر بشكل مباشر على المراكز العصبية في دماغ الأطفال، ما يزيد من احتمال إصابتهم بالاكتئاب مقارنةً بالأطفال الذين لا يعانون من تاريخ عائلي للمرض النفسي.

وأبرزت الدراسة التي نُشرت في مجلة Journal of Experimental Child Psychology العلمية المتخصصة في علم نفس الأطفال، أن اكتئاب الأم يؤثر بشكل أكبر من اكتئاب الأب، لكون الأم غالباً تقضي وقتاً أطول مع الطفل، ما يعزز نقل المشاعر السلبية إليه.

ونصحت الدراسة بمراقبة سلوك الطفل، وخصوصاً عند عدم شعوره بالفرح أو الحزن في مواقف طبيعية، كعلامة تحذيرية تستدعي التدخل المبكر.

وأكد الباحثون أن ارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب لا يعني حتماً إصابة الطفل بالمرض، لكنه يشير إلى ضرورة حماية الأطفال وعلاج مشاكل الوالدين النفسية في أسرع وقت ممكن.

والاكتئاب اضطراب نفسي شائع يتميز بالشعور المستمر بالحزن وفقدان الاهتمام أو المتعة بالأنشطة اليومية، ويؤثر على المزاج، والتفكير، والسلوك، ويمكن أن تصاحبه أعراض جسدية مثل التعب، وتغيّر الشهية، واضطرابات النوم، بالإضافة إلى مشكلات في التركيز واتخاذ القرارات.