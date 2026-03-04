ميتا تطلق تجربة للتسوق عبر الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

بدأت شركة ميتا اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث عن المنتجات والتسوق مباشرة عبر روبوت الدردشة الخاص بها Meta AI، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في مجال التجارة الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق خدماتها الرقمية.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن الميزة أُطلقت بشكل تجريبي لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة عبر متصفح الويب، حيث تُعرض المنتجات ضمن بطاقات تتضمن صوراً ومعلومات عن العلامة التجارية والسعر ورابط الموقع الإلكتروني، إضافة إلى توصيات مخصصة تعتمد على اهتمامات المستخدم وموقعه الجغرافي.

ويأتي هذا التطوير في إطار سعي الشركة إلى بناء منظومة ذكاء اصطناعي أكثر تخصيصاً، بما يعزز قدرتها على منافسة منصات تقنية كبرى تعمل على دمج أدوات التسوق داخل أنظمة الدردشة الذكية.