إنفيديا تطلق منصة جديدة لتعزيز سلامة الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة إنفيديا إطلاق نظام “هالوس” الجديد، المصمم لتعزيز سلامة الروبوتات والأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي المادي، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن عمل الروبوتات إلى جانب البشر في المصانع والمستودعات ومراكز الخدمات اللوجستية.

ووفقاً لما نشرته غرفة أخبار إنفيديا أول أمس، يجمع النظام بين الحوسبة والبرمجيات وبيانات المستشعرات وتقنيات السلامة ضمن منصة موحدة، ما يتيح للروبوتات اتخاذ قرارات فورية وأكثر أماناً أثناء التفاعل مع الأشخاص والمعدات والأجسام المتحركة.

وأوضحت الشركة أن “أجيليتي روبوتيكس” ستكون أول جهة تدمج مكونات من نظام “هالوس” ضمن منظومة السلامة الخاصة بروبوتها البشري “ديجيت”، المستخدم في عدد من التطبيقات الصناعية واللوجستية.

ويعتمد النظام على حوسبة صناعية متخصصة وبرمجيات للسلامة، إلى جانب شبكة من المستشعرات والكاميرات المدعومة بوكلاء ذكاء اصطناعي، لمراقبة البيئة المحيطة والتحكم بسلوك الروبوتات أثناء التشغيل.

وأكدت إنفيديا أن تطوير “هالوس” استند إلى خبرات واسعة في مجال سلامة المركبات ذاتية القيادة، كونه يتضمن مختبراً متخصصاً لتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي المادي، والتحقق من سلامتها الوظيفية.

وأشارت الشركة إلى أن أكثر من 40 مؤسسة وشركة تشارك في منظومة “هالوس”، بما في ذلك جهات اعتماد ومطورو برمجيات ومصنعو مستشعرات وأشباه موصلات، لافتةً إلى إتاحة أحد المكونات البرمجية الأساسية للنظام للمطورين المسجلين، إضافة إلى نشر مخططات السلامة الخارجية مفتوحة المصدر عبر منصة “غيت هب”.

ويشهد قطاع الروبوتات الصناعية نمواً متسارعاً مع توسع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المصانع ومراكز الخدمات اللوجستية، فيما يعد تعزيز سلامة التفاعل بين الروبوتات والبشر أحد أبرز التحديات التي تسعى الشركات التقنية إلى معالجتها، من خلال تطوير أنظمة أكثر موثوقية وكفاءة.