مقتل فلسطينيين اثنين جراء قصفٍ إسرائيلي على مدينة غزة

القدس المحتلة-سانا

قُتل فلسطينيان اثنان أحدهما فتاة، اليوم الجمعة، متأثرين بجروح أصيبا بها في عمليتي قصف إسرائيلي على مدنية غزة قبل عدة أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصدر طبي في مستشفى الشفاء قوله: إن طالبة فلسطينية في كلية الطب بالجامعة الإسلامية، ومن سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة قتلت اليوم متأثرة بإصابتها في قصفٍ إسرائيلي استهدف حرم الجامعة قبل نحو أسبوع.

وأضاف المصدر، أن شاباً فلسطينياً قتل اليوم أيضاً متأثراً بإصابته في استهداف إسرائيلي لمنطقة البلاخية في مخيم الشاطئ، قبل عدة أيام.

وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأُصيب آخرون، أمس الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال ‏الإسرائيلي محيط ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ بمدينة غزة.