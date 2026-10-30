طهاة في غواتيمالا يسجلون رقماً قياسياً بأكبر طبق سلطة تقليدية في العالم

غواتيمالا-سانا

أعدّ فريق من الطهاة في العاصمة الغواتيمالية طبقاً ضخماً من سلطة «فيامبري» التقليدية، بلغ وزنه 1962.2 كيلوغراماً، محققاً رقماً قياسياً عالمياً بوصفه أكبر طبق من هذا النوع يُحضّر حتى الآن.

وذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أول أمس أن الإنجاز تحقق خلال فعالية نظمتها شركة «توليدو أليمنتوس» في 24 تشرين الأول الجاري، بمشاركة طهاة ومتطوعين، وأشرفت عليه لجنة مختصة من الموسوعة والتي أكدت تجاوز الطبق الحد الأدنى المطلوب للتسجيل والبالغ 500 كيلوغرام.

وتُعد سلطة «فيامبري» من الأطباق التقليدية في غواتيمالا، وتتكون من مزيج من اللحوم الباردة والنقانق والبيض والخضراوات، مثل الذرة والفلفل والخس والبصل، إضافة إلى الصلصات المحلية.

وحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ضم الطبق 52 مكوناً مختلفاً، واستغرق إعداده ساعات من العمل، قبل وزنه واعتماد الرقم القياسي، ثم تقديمه للحاضرين الذين شاركوا في الفعالية والأنشطة الثقافية المصاحبة لها.

ويرتبط هذا الطبق بتراث غذائي قديم في غواتيمالا، إذ تتوارث العائلات وصفاته جيلاً بعد جيل، وتختلف مكوناته بحسب المناطق والتقاليد العائلية.