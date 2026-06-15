نموذج مخبري يحاكي «كوناً مصغّراً» لدراسة سلوك الزمن في الأنظمة الكمومية

لندن-سانا

طوّر باحثون في جامعة برمنغهام البريطانية نموذجاً تجريبياً داخل المختبر يحاكي «كوناً مصغّراً»، بهدف دراسة طبيعة الزمن وإمكانية نشوئه من التفاعلات الداخلية للأنظمة الكمومية بدلاً من اعتباره مرتبطاً بساعة خارجية تقليدية.

وذكرت منصة Phys.org العلمية، أمس الأحد، أن الدراسة المنشورة في مجلة Physical Review Research، اعتمدت على سحابة مكوّنة من نحو 24 ألف ذرة فائقة البرودة، جرى التحكم بها عبر تقنيات ليزر دقيقة، ما أتاح بناء نظام كمومي مغلق يحاكي بيئة كونية مبسطة يمكن من خلالها تتبع تطور الزمن داخل النظام ذاته.

وأوضح الباحثون أن النتائج تشير إلى احتمال أن يكون الزمن ناتجاً عن التغيرات الداخلية في النظام الفيزيائي المرتبطة بزيادة الإنتروبيا، وليس خاصية مستقلة بحد ذاته، حيث يظهر ما يُعرف بـ«السهم الزمني» من خلال حركة الجسيمات وتوزعها داخل النظام.

وبيّنت الدراسة أن هذا النموذج يسمح بإعادة بناء تسلسل الأحداث دون الحاجة إلى مرجع زمني خارجي، ما يوفر أداة جديدة لاختبار فرضيات تتعلق بنظريات الجاذبية الكمومية.

ويعكس هذا الإنجاز تقدماً في فهم الطبيعة الأساسية للزمن عبر نماذج مخبرية تحاكي سلوك الكون على نطاق مصغّر، بما قد يفتح آفاقاً جديدة لدراسة القوانين الفيزيائية للكون.