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إعادة تأهيل واحة تدمر.. مشروع لإحياء البساتين وتأمين مياه الري

DJI 0016 إعادة تأهيل واحة تدمر.. مشروع لإحياء البساتين وتأمين مياه الري
إعادة تأهيل واحة تدمر-حمص4-11-2026-سانا

حمص -سانا

شهدت واحة تدمر الزراعية أعمالاً لإعادة تأهيل بنيتها التحتية المائية، من خلال تنفيذ المرحلة ‏الأولى من مشروع ترميم وتعزيل السواقي المتضررة، بما يسهم في تحسين واقع الري وتأمين ‏المياه لنحو 200 هكتار من البساتين، ضمن مشروع يستهدف مساحة إجمالية تبلغ 400 هكتار ‏من الواحة.‏

إعادة تأهيل البئرين ‏L9‌‏ وL9A

أوضح معاون مدير الموارد المائية في محافظة حمص المهندس أيمن شمة في تصريح لمراسل ‏سانا اليوم الأربعاء، أن المديرية تنفذ مشروع إعادة تأهيل واحة تدمر التي تعرضت لأضرار كبيرة ‏من قبل النظام البائد، لافتاً إلى أن العمل يركز في مرحلته الحالية على إعادة تأهيل البئرين ‏L9‌‏ ‏وL9A‏ ، باعتبارهما المصدر المائي الرئيس لتغذية الواحة.‏

DJI 0037 إعادة تأهيل واحة تدمر.. مشروع لإحياء البساتين وتأمين مياه الري

وأشار شمة إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء الواحة الأثرية ودعم الإنتاج الزراعي ‏وتحسين مصادر دخل المزارعين، وتشجيعهم على العودة إلى أراضيهم والاستقرار فيها، لافتاً ‏إلى أن المديرية تعمل على إعادة الخدمات إلى المنطقة من خلال تنفيذ مشاريع حالية وأخرى ‏مخطط لها.‏

المرحلة الأولى تخدم نحو 200 هكتار من البساتين

من جهته، أوضح رئيس مركز ري تدمر المهندس ربيع عمير أن الأعمال الجارية تشمل ترميم ‏السواقي وتعزيلها بطول يصل إلى 3 كيلومترات، إضافة إلى تنفيذ أعمال صب بيتوني للمقاطع ‏المتضررة بحجم يقدر بنحو 180 متراً مكعباً، وفق الدراسات الفنية للمشروع.‏

IMG 0188 إعادة تأهيل واحة تدمر.. مشروع لإحياء البساتين وتأمين مياه الري

ولفت عمير إلى أن المرحلة الأولى ستخدم نحو 200 هكتار من البساتين، من أصل 400 هكتار ‏مستهدفة ضمن المشروع بشكل عام، مشيراً إلى أنه تم البدء بالمرحلة الأولى منتصف الشهر ‏الماضي وحددت مدة التنفيذ بثلاثة أشهر، وأن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المعتمد دون ‏معوقات.‏

الواحة تعرضت لأضرار واسعة

بدوره لفت المزارع خالد الجمعة إلى أن البساتين وشبكات الري في الواحة تعرضت لأضرار ‏واسعة من قبل النظام البائد، شملت تخريب الأقنية والسواقي وردم عدد كبير من الآبار، وتدمير ‏شبكة الكهرباء التي كانت تغذي البساتين، ما انعكس سلباً على النشاط الزراعي فيها.‏

IMG 0194 إعادة تأهيل واحة تدمر.. مشروع لإحياء البساتين وتأمين مياه الري

وأكد الجمعة أن إعادة تأهيل السواقي ستتيح للمزارعين استئناف ري أراضيهم وتحسين واقع ‏الواحة، ولا سيما بساتين الزيتون والنخيل، مشدداً على أن تأمين المياه يمثل الأولوية الأساسية ‏لعودة النشاط الزراعي، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة الكيميائية، وتأمين ‏العلاجات اللازمة لأشجار النخيل ومكافحة انتشار عشبة الباذنجان البري التي تكاثرت في ‏الواحة.‏

وتعد واحة تدمر من أبرز الواحات الزراعية في البادية السورية، وشكلت على مدى عقود ركيزة ‏للنشاط الزراعي ومصدراً لمعيشة عدد من الأسر في المدينة.‏

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