إعادة تأهيل واحة تدمر.. مشروع لإحياء البساتين وتأمين مياه الري

حمص -سانا
شهدت واحة تدمر الزراعية أعمالاً لإعادة تأهيل بنيتها التحتية المائية، من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ترميم وتعزيل السواقي المتضررة، بما يسهم في تحسين واقع الري وتأمين المياه لنحو 200 هكتار من البساتين، ضمن مشروع يستهدف مساحة إجمالية تبلغ 400 هكتار من الواحة.
إعادة تأهيل البئرين L9 وL9A
أوضح معاون مدير الموارد المائية في محافظة حمص المهندس أيمن شمة في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المديرية تنفذ مشروع إعادة تأهيل واحة تدمر التي تعرضت لأضرار كبيرة من قبل النظام البائد، لافتاً إلى أن العمل يركز في مرحلته الحالية على إعادة تأهيل البئرين L9 وL9A ، باعتبارهما المصدر المائي الرئيس لتغذية الواحة.
وأشار شمة إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء الواحة الأثرية ودعم الإنتاج الزراعي وتحسين مصادر دخل المزارعين، وتشجيعهم على العودة إلى أراضيهم والاستقرار فيها، لافتاً إلى أن المديرية تعمل على إعادة الخدمات إلى المنطقة من خلال تنفيذ مشاريع حالية وأخرى مخطط لها.
المرحلة الأولى تخدم نحو 200 هكتار من البساتين
من جهته، أوضح رئيس مركز ري تدمر المهندس ربيع عمير أن الأعمال الجارية تشمل ترميم السواقي وتعزيلها بطول يصل إلى 3 كيلومترات، إضافة إلى تنفيذ أعمال صب بيتوني للمقاطع المتضررة بحجم يقدر بنحو 180 متراً مكعباً، وفق الدراسات الفنية للمشروع.
ولفت عمير إلى أن المرحلة الأولى ستخدم نحو 200 هكتار من البساتين، من أصل 400 هكتار مستهدفة ضمن المشروع بشكل عام، مشيراً إلى أنه تم البدء بالمرحلة الأولى منتصف الشهر الماضي وحددت مدة التنفيذ بثلاثة أشهر، وأن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المعتمد دون معوقات.
الواحة تعرضت لأضرار واسعة
بدوره لفت المزارع خالد الجمعة إلى أن البساتين وشبكات الري في الواحة تعرضت لأضرار واسعة من قبل النظام البائد، شملت تخريب الأقنية والسواقي وردم عدد كبير من الآبار، وتدمير شبكة الكهرباء التي كانت تغذي البساتين، ما انعكس سلباً على النشاط الزراعي فيها.
وأكد الجمعة أن إعادة تأهيل السواقي ستتيح للمزارعين استئناف ري أراضيهم وتحسين واقع الواحة، ولا سيما بساتين الزيتون والنخيل، مشدداً على أن تأمين المياه يمثل الأولوية الأساسية لعودة النشاط الزراعي، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة الكيميائية، وتأمين العلاجات اللازمة لأشجار النخيل ومكافحة انتشار عشبة الباذنجان البري التي تكاثرت في الواحة.
وتعد واحة تدمر من أبرز الواحات الزراعية في البادية السورية، وشكلت على مدى عقود ركيزة للنشاط الزراعي ومصدراً لمعيشة عدد من الأسر في المدينة.