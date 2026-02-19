علماء رومانيون يكتشفون بكتيريا متجمدة منذ 5 آلاف عام في كهف جليدي

بوخارست-سانا

اكتشف علماء سلالة بكتيرية متجمدة منذ نحو خمسة آلاف عام داخل كهف جليدي عميق في رومانيا، في خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة لمواجهة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وسط تحذيرات من مخاطر محتملة في حال عودة هذه الكائنات إلى النشاط.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن الباحثين عثروا على السلالة داخل طبقات جليدية في كهف “سكاريشوارا”، بعد استخراج لبّ جليدي بطول 25 متراً، وأظهرت تحاليل الحمض النووي أن البكتيريا، المعروفة باسم Psychrobacter SC65A.3، قادرة على مقاومة عدة مضادات حيوية حديثة، وتحتوي على أكثر من 100 جين مرتبط بمقاومة الأدوية.

وبين الباحثون أن هذه السلالة طوّرت عبر آلاف السنين آليات دفاع قوية في بيئة شديدة البرودة، كما أظهرت قدرة على تثبيط نمو بعض البكتيريا فائقة المقاومة للمضادات الحيوية، ما يعزز الاهتمام بها كمصدر محتمل لمركبات علاجية جديدة.

وأشار الباحثون إلى أن مقاومة المضادات الحيوية تمثل سباقاً تطورياً مستمراً بين الإنسان والبكتيريا، تفاقم بفعل الإفراط في استخدام هذه الأدوية، وهو ما يسهم في تسجيل أكثر من مليون وفاة سنوياً حول العالم.

وفي المقابل، حذر الباحثون من أن ذوبان الجليد نتيجة تغير المناخ قد يؤدي إلى إطلاق ميكروبات قديمة إلى بيئات جديدة، حيث يمكن أن تتفاعل مع كائنات معاصرة بطرق غير متوقعة، مؤكدين أن السلالة المكتشفة تنتمي إلى جنس بكتيري متخصص في البيئات الباردة، وقد طورت خصائص جينية فريدة مكنتها من البقاء آلاف السنين، ما يجعلها موضع اهتمام علمي واسع.

وأكد الفريق البحثي أن تطوير أدوية جديدة استناداً إلى هذه البكتيريا يتطلب وقتاً طويلاً ودراسات معمقة، إلا أن الاكتشاف يوفر فهماً أوسع لآليات نشوء مقاومة المضادات الحيوية وانتقالها، ويفتح المجال أمام تطوير مضادات حيوية أو إنزيمات ذات تطبيقات طبية وصناعية محتملة.

وقاد الاكتشاف فريق علمي روماني من معهد علم الأحياء في بوخارست التابع للأكاديمية الرومانية، بمشاركة باحثين من كلية العلوم ومعهد الأبحاث في جامعة بوخارست.