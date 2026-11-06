البحرين ومصر: استهداف ميليشيا الحوثي المدينة المنورة انتهاك لسيادة السعودية والمقدسات

المنامة والقاهرة-سانا‏

أدانت البحرين ومصر، اليوم الجمعة، اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، وآخرها ‏محاولة استهداف المدينة المنورة أمس، وأكدتا أنّ هذه الاعتداءات تشكّل تعدّياً على سيادة ‏السعودية وأمنها.‏

وقالت وزارة خارجية البحرين في بيان على منصة إكس: إن محاولة ميليشيا الحوثي ‏استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي أمس وإطلاقها طائرة مسيّرة باتجاه المنطقة ‏الشرقية، يمثلان انتهاكاً صارخاً لسيادة السعودية وقواعد القانون الدولي، وتهديداً لأرواح ‏المدنيين الآمنين وزوار المسجد النبوي الشريف، وتعدياً سافراً على حرمة المقدسات ‏الإسلامية، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.‏

وأشادت الوزارة بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ويقظتها في اعتراض هذا ‏الاعتداء وإحباطه، معربة عن تضامن البحرين الكامل مع السعودية الشقيقة، ودعمها ‏لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها ‏والمقيمين على أراضيها، ولحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ‏ميثاق الأمم المتحدة. ‏

وأكدت أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين ومنظومة مجلس التعاون ‏الخليجي، مجدّدة دعوة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف ‏الاعتداءات الحوثية المتكررة، ومنع استهداف المقدسات الدينية والأعيان المدنية، ‏ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها ‏القرار رقم 2216 (2015)، ما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.‏

بدورها أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان على منصة “إكس” عن استنكارها ‏البالغ لمثل هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد وأحكام القانون الدولي، ‏وتقوض أمن واستقرار المنطقة، وجهود التهدئة ومساعي إرساء السلام.‏

وأكدت الوزارة تضامن جمهورية مصر الكامل مع المملكة ووقوفها بجانبها في كل ما ‏تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، باعتبار أمن ‏المملكة مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وأحد قوائم الاستقرار في المنطقة ‏ككل.‏

وكان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن ” تركي المالكي ” ‏أعلن أمس الخميس، اعتراض وتدمير ‏صاروخ ‌‏باليتسي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه ‏منطقة المدينة المنورة.‏