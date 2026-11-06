البحرين ومصر: استهداف ميليشيا الحوثي المدينة المنورة انتهاك لسيادة السعودية والمقدسات

المنامة والقاهرة-سانا
أدانت البحرين ومصر، اليوم الجمعة، اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، وآخرها محاولة استهداف المدينة المنورة أمس، وأكدتا أنّ هذه الاعتداءات تشكّل تعدّياً على سيادة السعودية وأمنها.
وقالت وزارة خارجية البحرين في بيان على منصة إكس: إن محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي أمس وإطلاقها طائرة مسيّرة باتجاه المنطقة الشرقية، يمثلان انتهاكاً صارخاً لسيادة السعودية وقواعد القانون الدولي، وتهديداً لأرواح المدنيين الآمنين وزوار المسجد النبوي الشريف، وتعدياً سافراً على حرمة المقدسات الإسلامية، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.
وأشادت الوزارة بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ويقظتها في اعتراض هذا الاعتداء وإحباطه، معربة عن تضامن البحرين الكامل مع السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ولحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين ومنظومة مجلس التعاون الخليجي، مجدّدة دعوة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات الحوثية المتكررة، ومنع استهداف المقدسات الدينية والأعيان المدنية، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 (2015)، ما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
بدورها أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان على منصة “إكس” عن استنكارها البالغ لمثل هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد وأحكام القانون الدولي، وتقوض أمن واستقرار المنطقة، وجهود التهدئة ومساعي إرساء السلام.
وأكدت الوزارة تضامن جمهورية مصر الكامل مع المملكة ووقوفها بجانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، باعتبار أمن المملكة مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وأحد قوائم الاستقرار في المنطقة ككل.
وكان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن ” تركي المالكي ” أعلن أمس الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليتسي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة المدينة المنورة.