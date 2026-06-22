بحث علمي يشير إلى دور محتمل للكرياتين في دعم خلايا الجهاز المناعي

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن احتمال مساهمة مكمل الكرياتين، المعروف باستخدامه في المجال الرياضي لزيادة الطاقة وبناء العضلات، في دعم بعض خلايا الجهاز المناعي المسؤولة عن مكافحة السرطان، وذلك وفق نتائج أولية لا تزال ضمن إطار الأبحاث التجريبية.

ووفقاً لما نقله موقع مجلة iSciencehالعلمية في تقرير حديث، فقد أُجريت الدراسة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ونُشرت في مجلة “iScience”، حيث أظهرت النتائج أن الكرياتين قد يعزّز نشاط الخلايا المتغصنة، ما ينعكس على تحسين تنشيط الخلايا التائية القاتلة المسؤولة عن مهاجمة الخلايا السرطانية، وذلك في تجارب مخبرية ونماذج حيوانية.

وبيّنت الدراسة أن رفع مستويات الكرياتين في نماذج حيوانية مصابة بسرطان الجلد ساهم في إبطاء نمو الأورام وتعزيز النشاط المناعي داخلها، من خلال زيادة قدرة الخلايا المناعية على إنتاج الإشارات الكيميائية المحفّزة للاستجابة ضد الورم.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تزال أولية ولم تُختبر سريرياً على البشر حتى الآن، مشددين على أن الكرياتين لا يُعد علاجاً للسرطان في المرحلة الراهنة، وإنما يمثل مؤشراً بحثياً يتطلب مزيداً من الدراسات لتقييم فعاليته وسلامته.

وحذّر الباحثون من الاعتماد على هذه النتائج في الاستخدام العلاجي المباشر، لافتين إلى أن تناول المكملات الغذائية لدى مرضى السرطان يجب أن يتم تحت إشراف طبي، إلى حين استكمال الأبحاث السريرية اللازمة.

وتشير النتائج الأولية إلى إمكانية أن يفتح الكرياتين آفاقاً بحثية جديدة في مجال دعم الاستجابة المناعية ضد الأورام، غير أن هذه المعطيات لا تزال في إطار الدراسات التجريبية وتحتاج إلى مزيد من الأبحاث السريرية قبل أي تطبيقات علاجية محتملة.