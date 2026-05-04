شرطة “غيم ستوب” لألعاب الفيديو تقدم عرضاً للاستحواذ على منصة “إيباي”

واشنطن-سانا

قدمت شركة “غيم ستوب” الأميركية لألعاب الفيديو، عرضاً للاستحواذ على منصة “إيباي” العملاقة للتجارة الإلكترونية مقابل نحو 55,5 مليار دولار، وسط تطلعات بتحويلها إلى منافس قوي لأمازون.

وبيّنت “غيم ستوب” أمس الأحد، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، أنها عرضت 125 دولاراً مقابل السهم الواحد، أي بزيادة تبلغ 46% عن متوسط سعر السهم منذ بدء استحواذها على أسهم “ايباي” في الـ 4 من شباط الماضي.

وأكدت الشركة أنها تلقت خطاب التزام من مصرف “تي دي بانك”، وهو فرع أميركي تابع لـ “مجموعة تي دي بانك الكندية”، لتمويل بقيمة 20 مليار دولار تقريباً من خلال إصدار سندات دين، مضيفة: إنها تمتلك كذلك احتياطيات نقدية تبلغ نحو 9,4 مليارات دولار أميركي حتى الـ 31 من كانون الثاني المقبل.

وأشارت إلى أنها قادرة على تحقيق وفورات سنوية في التكاليف بقيمة ملياري دولار أميركي خلال 12 شهراً من إتمام الصفقة، موضحة أنّ هذه الوفورات وحدها سترفع ربحية سهم “إيباي” من 4,26 دولارات أميركية إلى 7,79 في السنة الأولى.

بدوره قال رايان كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة “غيم ستوب”، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: “أفكر في تحويل إيباي إلى شركة تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات”، مردفاً “يمكن أن تصبح منافساً حقيقياً لأمازون”.

وأكد كوهين أنه في حال رفضت إدارة “إيباي” العرض، فهو لن يتردد في التواصل مع المساهمين.

وبلغت القيمة السوقية لشركة “غيم ستوب” عند إغلاق التداول الجمعة 11,89 مليار دولار، بينما بلغت قيمة إيباي 46,21 مليار دولار.