دراسة: التدخين السلبي يرتبط بارتفاع معدن سام في أجسام غير المدخنين

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن التعرض للتدخين السلبي قد يرتبط بارتفاع مستويات معدن الكادميوم السام في أجسام البالغين، وهو معدن يتراكم مع مرور الوقت ويُعد مرتبطاً بزيادة مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة وبعض أنواع السرطان.

واعتمدت الدراسة على بيانات المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في الولايات المتحدة (NHANES)، وفق ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس الثلاثاء، حيث أظهرت النتائج أن البالغين المعرضين لمستويات مرتفعة من التدخين السلبي سجلوا مستويات كادميوم في الدم أعلى بنحو 1.5 مرة مقارنة بالأشخاص الذين يعيشون في بيئات خالية من التدخين، في حين كانت المستويات لدى المدخنين النشطين أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وحلل الباحثون بيانات صحية لأكثر من 5000 شخص من الأطفال والمراهقين والبالغين في الولايات المتحدة خلال الفترة بين عامي 2015 و2020، حيث تم قياس مستويات الكوتينين كمؤشر على التعرض للنيكوتين، إلى جانب قياس مستويات الكادميوم في الدم والبول، بهدف تقييم العلاقة بين التعرض لدخان التبغ وتراكم هذا المعدن السام في الجسم.

وبيّنت النتائج، التي نُشرت في مجلة «أبحاث العناصر النزرة البيولوجية»، أن التعرض الشديد للتدخين السلبي لدى البالغين ارتبط بارتفاع واضح في مستويات الكادميوم في الدم، بينما لم يظهر هذا الارتباط بشكل مماثل لدى الأطفال والمراهقين.

كما أظهرت الدراسة أن النساء وكبار السن والأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو مستويات التعليم الأدنى سجلوا مستويات أعلى من الكادميوم، ما يشير إلى دور عوامل اجتماعية وبيئية إضافية في هذا الارتفاع.

يذكر أن دخان التبغ يحتوي على آلاف المواد الكيميائية السامة، وبالتالي فإن الحد من التعرض للتدخين السلبي لا يقتصر على حماية الجهاز التنفسي فقط، بل قد يسهم أيضاً في تقليل تراكم ملوثات ضارة في الجسم.