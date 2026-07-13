أول نظام تلفريك في العالم يربط بين دولتين ويختصر الرحلة بين سويسرا وإيطاليا إلى دقائق

برن وروما-سانا

أصبح بإمكان الزوار الانتقال بين سويسرا وإيطاليا في دقائق عبر مشروع “ماترهورن ألباين كروسينغ”، الذي يتيح عبور الحدود بين البلدين بواسطة تلفريك يمر فوق قمم جبال الألب المغطاة بالثلوج، في تجربة سياحية تعد الأولى من نوعها.

وذكر موقع سي إن إن اليوم الإثنين، أن المشروع يعد أعلى معبر جبلي بالتلفريك في أوروبا، وأول نظام تلفريك في العالم يربط بين دولتين، إذ يصل بين مدينة زيرمات السويسرية وبلدة تشيرفينيا الإيطالية عبر سلسلة من عربات التلفريك على ارتفاع يقارب 3500 متر فوق سطح البحر.

ويوفر التلفريك إطلالات بانورامية على واحدة من أشهر مناطق جبال الألب، ويمنح الركاب فرصة عبور الحدود بين بلدين وسط الطبيعة الجبلية في تجربة تجمع بين النقل والسياحة، حيث إن الرحلة تبدأ في أجواء صيفية قبل أن تتحول تدريجياً إلى مشاهد تغطيها الثلوج والأنهار الجليدية مع الارتفاع نحو جبل ماترهورن.

ويعد جبل ماترهورن، الواقع على الحدود بين سويسرا وإيطاليا، من أشهر القمم الجبلية في العالم، فيما يمثل مشروع “ماترهورن ألباين كروسينغ” إضافة حديثة إلى المقاصد السياحية في المنطقة، مستقطباً الباحثين عن تجارب سفر مميزة.