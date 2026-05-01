هاتف Galaxy S26 Ultra يتصدر اختبارات المستهلك في ثلاث دول أوروبية

سيئول-سانا

تصدر هاتف Galaxy S26 Ultra من شركة Samsung Electronics قائمة أفضل الهواتف الذكية في ثلاث دول أوروبية، بعد حصوله على أعلى التقييمات في اختبارات أجرتها منظمات مستقلة لحماية المستهلك في منطقة بنلوكس التي تضم هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وذكر موقع Maeil Business Newspaper التقني اليوم الجمعة، أن الهاتف حقق درجات متقدمة في اختبارات المقارنة لدى منظمتي “Testaankoop” البلجيكية و”Consumentenbond” الهولندية، حيث نال تقييماً بلغ 8.6 من 10 و84 من 100 على التوالي، ما منحه صدارة واضحة بين الأجهزة المنافسة.

وأشارت شركة Samsung في بيان أمس الخميس إلى أن هذه النتائج تؤكد استحقاق الهاتف لقب “الأفضل في الاختبارات”، في ظل تفوقه في معايير متعددة شملت الأداء والشاشة والكاميرا.

كما حصل الهاتف على جائزة الابتكار من موقع Tweakers المتخصص في التكنولوجيا في هولندا وبلجيكا، إضافة إلى توصية منظمة “Consumer Reports” الأمريكية غير الربحية، التي وضعته في صدارة الهواتف التي اختبرتها مؤخراً، مشيدةً بقدراته المتقدمة، ولا سيما في مجالي العرض والتصوير.

وتعكس هذه التقييمات مستوى الجودة التي يقدمها الهاتف للمستخدمين، وفق ما أكدته الشركة، في وقت تزداد فيه أهمية الاختبارات المستقلة لمساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات الشراء.

يذكر أن سوق الهواتف الذكية يشهد تنافساً متسارعاً بين الشركات العالمية، مع تركيز متزايد على تحسين الأداء والتقنيات المرتبطة بالتصوير وعمر البطارية.