الأسهم اليابانية ترتفع بدعم من تراجع النفط وسط استمرار خسائر قطاع التكنولوجيا

طوكيو – سانا

ارتفعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات، اليوم الخميس، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وتزايد الآمال بانحسار الحرب بين واشنطن وطهران، عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3 بالمئة، فيما تراجع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.5 بالمئة، متأثراً بانخفاض أسهم شركات معدات الرقائق الإلكترونية، ولا سيما «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون»، اللتين تراجعتا بنسبة 10.3 و8.6 بالمئة على التوالي.

ونقلت وكالة رويترز عن محللين، أن المستثمرين بدؤوا تحويل استثماراتهم من قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات إلى قطاعات أخرى، وسط مخاوف من أن تؤدي المكاسب الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية إلى إبطاء خطط التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتأخير نمو أرباح الشركات المرتبطة بها.

في المقابل، استفادت قطاعات التجزئة والعقارات من انتقال الاستثمارات إليها، فيما سجل قطاع الشحن أكبر التراجعات، وسط توقعات بانخفاض أسعار الشحن البحري في حال تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط.

ويعزز انخفاض أسعار النفط أداء الشركات اليابانية، نظراً لاعتماد البلاد الكبير على استيراد احتياجاتها من الطاقة.