تراجع سوق لقاحات كوفيد يدفع بيونتيك الألمانية لإغلاق مواقع إنتاج وتسريح محتمل للعمال

برلين-سانا

تتجه شركة بيونتيك الألمانية لتصنيع الأدوية واللقاحات، إلى تنفيذ خطة واسعة لخفض التكاليف تشمل إغلاق عدد من مواقعها الإنتاجية في ألمانيا، ما يهدد ما يصل إلى 1860 وظيفة، في ظل تراجع الطلب على لقاحات كوفيد-19 بعد انتهاء الجائحة.

وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية اليوم الثلاثاء، أن الشركة بحسب الخطة، ستوقف إنتاج لقاح فيروس كورونا داخل ألمانيا تدريجياً، على أن يتم نقل الإنتاج بالكامل إلى شريكتها الأمريكية فايزر، كما أنها ستنتهي من إنتاج الدفعات الأخيرة محلياً خلال العام الجاري.

وتشمل عمليات الإغلاق مصانع في مدينتي ماربورغ وإيدار-أوبرشتاين، إضافة إلى مواقع أخرى داخل وخارج ألمانيا، بينها منشآت في سنغافورة وغيرها، وفي المقابل ستحتفظ الشركة بحضورها في كل من برلين وميونيخ كمراكز إدارية، إلى جانب مقرها الرئيسي.

ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الإغلاق بحلول نهاية عام 2027، مع دراسة خيارات بيع بعض المواقع المتضررة لتقليل خسائر الوظائف، وتأتي هذه الخطوة في إطار تحول استراتيجي نحو التركيز على تطوير علاجات مبتكرة، وخاصة في مجال السرطان، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة.

وتتوقع بيونتيك تحقيق وفورات سنوية تصل إلى نحو 500 مليون يورو ابتداءً من عام 2029، على أن تتم إعادة استثمار هذه الأموال بالكامل في أبحاث وتطوير أدوية الأورام، ضمن هدفها بأن تصبح شركة رائدة عالمياً في هذا المجال بحلول عام 2030.

وبيونتيك شركة ألمانية تعمل في تطوير وتصنيع الأدوية واللقاحات المعززة للمناعة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ماينز، وطورت بالتعاون مع شركتي فايزر وفوسون إنترناشيونال لقاح BNT162b2 المضاد لفيروس كورونا، كما تعمل على تطوير علاجات مناعية فردية للسرطان ولقاحات للأمراض المعدية وعلاجات بديلة للبروتين للأمراض النادرة.