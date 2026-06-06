شركة أمريكية للتكنولوجيا المالية تبتكر “عصا لؤلئية” للدفع الإلكتروني باللمس

نيويورك-سانا

كشفت شركة “بلوك” الأمريكية للتكنولوجيا المالية، المالكة لتطبيق المحفظة الرقمية والخدمات المالية “كاش آب”، عن عصا جديدة بلون لؤلئي لامع يمكن استخدامها للدفع الإلكتروني عن قرب بدلاً من البطاقة أو الهاتف.

ونقل الموقع التقني الأمريكي “تريند هانتر” المتخصص في الابتكارات عن الشركة، أن العصا التي تحمل اسم “كاش آب واند” هي أول تصميم ضمن مجموعة جديدة من الإكسسوارات المادية للدفع تسمى “كاش آب اغز”، وأهم ما يميزها أنها تعمل بتقنية اللمس دون حاجة إلى استخدام الهاتف أو البطاقة، وهي متاحة فقط لحاملي بطاقة “كاش آب فيزا”.

وأوضحت الشركة أن سعر العصا يبلغ 25 دولاراً، وهي متوفرة بعدد محدود للشراء داخل التطبيق لمن هم فوق 13 عاماً، وتعمل في أي مكان تُقبل فيه بطاقات فيزا بنظام اللمس للدفع، وتتميز بميزات أمان تشمل تنبيهات فورية للمعاملات ومراقبة الاحتيال على مدار الساعة وإمكانية قفلها من داخل التطبيق، على أن يتم طرح المزيد من التصاميم المحدودة خلال الأسابيع المقبلة.

وقال توماس تمبلتون، رئيس قسم الأجهزة في شركة بلوك: “إن هذه العصا هي نقطة انطلاق لسلسلة منتجات قادمة، ويمكن استخدام هذه التقنية مستقبلاً في الملابس والمجوهرات للدفع في أي شيء تقريباً”.