فنانة بولندية تحول المناشف الورقية إلى لوحات فنية

وارسو-سانا

ابتكرت فنانة بولندية تجربة فنية غير تقليدية، حولت من خلالها المناشف الورقية إلى لوحات تحمل ملامح فن عصر النهضة، في أعمال تسلط الضوء على فكرة هشاشة الحياة وزوالها رغم ما تختزنه من جمال.

وذكر موقع Oddity Central المتخصص بالأخبار المنوعة خلال الشهر الجاري أن الفنانة هيلينا مينغينوفيتش، التي نشأت في مدينة بوزنان، اختارت المناشف الورقية لتكون خامة رئيسية لأعمالها، معتبرةً أنها توفر مساحة للتعبير عن أفكارها الفنية بأسلوب مختلف.

وتعتمد الفنانة في تنفيذ أعمالها على رش طبقات من طلاء الأكريليك، ثم رسم الخطوط الأساسية وإضافة التفاصيل تدريجياً، مع التركيز على الشخصيات البشرية والرموز الحيوانية، رغم ما تفرضه طبيعة المناشف الورقية من تحديات بسبب رقتها وقدرتها العالية على امتصاص الألوان.

وتستعد مينغينوفيتش لإقامة معرضها الفردي في غاليري بريما بالعاصمة الفرنسية باريس، والمقرر افتتاحه في الثامن من تشرين الأول المقبل، حيث تعرض مجموعة من أعمالها التي تجمع بين الابتكار الفني واستلهام المدارس الكلاسيكية.