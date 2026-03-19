دراسة أمريكية تكشف محدودية دقة «تشات جي بي تي» في الاستدلال العلمي

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة ولاية واشنطن الأمريكية أن أداء روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» في تقييم صحة الفرضيات العلمية لا يزال محدوداً، رغم قدرته على إنتاج نصوص لغوية متماسكة ومقنعة.

ووفقاً لما أورده موقع «Tech Xplore» المتخصص في أخبار التكنولوجيا، شملت الدراسة اختبار أكثر من 700 فرضية علمية مأخوذة من أوراق بحثية، حيث طُلب من الروبوت تحديد مدى صحتها بالإجابة بنعم أو لا، لتظهر النتائج أن مستوى الدقة يقترب من التخمين العشوائي.

وبيّنت النتائج أن دقة الإجابات لم تتجاوز نحو 60 بالمئة، مع تسجيل تباين في الردود عند تكرار الأسئلة نفسها، ما يشير إلى عدم استقرار في الأداء.

كما أظهرت الدراسة ضعف قدرة الروبوت على اكتشاف الفرضيات الخاطئة، إذ لم تتجاوز نسبة الإجابات الصحيحة في هذه الحالات 16.4 بالمئة، رغم اختبار نسخ مختلفة منه خلال عامي 2024 و2025.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تعكس محدودية قدرات الذكاء الاصطناعي في الاستدلال العلمي، والتحقق من صحة المعلومات، رغم التطور الملحوظ في الجوانب اللغوية.

وأكدت الدراسة ضرورة توخي الحذر عند استخدام هذه التقنيات في المجالات الحساسة، ولا سيما العلمية، تفادياً للاعتماد على معلومات غير دقيقة، في ظل التوسع المتزايد في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

