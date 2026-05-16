علماء أستراليون يكتشفون نوعاً جديداً من الأسماك في الحاجز المرجاني

كانبرا-سانا

اكتشف علماء الأحياء البحرية نوعاً جديداً من الأسماك “المشعرة” في أعماق الحاجز المرجاني العظيم، أُطلق عليه اسم “سمكة الأنبوب الشبحية المشعرة”، ويتشابه مظهرها الأشعث مع شخصية “نعمان” المعروفة في النسخة العربية من برنامج “افتح يا سمسم”.

وأفادت مجلة “ديسكفر ماغازين” العلمية الأمريكية، أمس الجمعة، بأن الباحثين الأستراليين الدكتور “ديفيد هاراستي” من معهد بورت ستيفنز لمصائد الأسماك و”غراهام شورت” من المتحف الأسترالي وأكاديمية كاليفورنيا للعلوم هما وراء هذا الاكتشاف الذي أنهى سنوات من الالتباس، إذ كان الغواصون يخلطون بين هذه السمكة وغيرها بسبب تمويهها الفائق واندماجها مع الطحالب والمرجان.

واكتشفت السمكة في منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ، وتحديداً في الحاجز المرجاني العظيم قبالة سواحل أستراليا، وكذلك في بابوا غينيا الجديدة وفيجي وكاليدونيا الجديدة وتونغا.

ولم يتوصل الفريق إلى هذا الاكتشاف بسهولة، فقد استخدم الباحثون تقنيات حديثة مثل تحليل الحمض النووي الذي أظهر أن هذه السمكة تختلف جينياً بنسبة 22 بالمئة عن أقرب الأجناس المعروفة إليها، كما لجؤوا إلى الأشعة المقطعية لبناء نماذج ثلاثية الأبعاد لهيكلها العظمي.

وتتميز السمكة الجديدة عن غيرها من الأسماك الأنبوبية بعدة خصائص، أبرزها أنها تمتلك 36 فقرة عظمية بينما تمتلك الأنواع القريبة منها 32 أو 34 فقرة، بالإضافة إلى وجود تراكيب عظمية نادرة على شكل نجوم مغروسة في جلدها المليء بالخيوط الطويلة والكثيفة.