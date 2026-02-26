العثور على قوارب أثرية في ولاية ويسكونسن الأمريكية تعود لآلاف السنين

واشنطن-سانا

اكتشف باحثون في ولاية ويسكونسن الأمريكية مجموعة من القوارب الأثرية في قاع بحيرة ميندوتا، في معطى علمي جديد يشير إلى أن السكان الأصليين للمنطقة مارسوا الملاحة قبل قرون طويلة من تشييد الأهرامات المصرية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن الاكتشاف بدأ صيف عام 2021 عندما عثرت غواصة بالصدفة على قارب خشبي مجوف، وقدّرت الدراسات الأولية عمره بنحو 300 عام، قبل أن تكشف تحاليل لاحقة أن عمره يصل إلى 1200 عام، فيما تمكنت جمعية ويسكونسن التاريخية منذ ذلك الحين من انتشال بقايا 16 قارباً من البحيرة.

وأظهرت اختبارات التأريخ بالكربون المشع، أن أقدم هذه القوارب يعود إلى نحو 5200 عام، ما يدل على استيطان السكان الأصليين للمنطقة قبل نحو 400 عام من بناء الأهرامات المصرية، وقبل آلاف السنين من وصول الأوروبيين إلى القارة الأمريكية.

ويؤكد هذا الاكتشاف عمق الجذور الحضارية للسكان الأصليين في المنطقة، ويفتح المجال أمام مزيد من الدراسات لفهم تاريخ الملاحة والاستيطان المبكر في أمريكا الشمالية.