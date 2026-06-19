تجارب مخبرية تبشر بفاعلية دواء تجريبي للقلب في علاج أمراض الكلى

واشنطن-سانا

أظهرت تجارب معملية حديثة في الولايات المتحدة أن دواءً تجريبياً مخصصاً لترميم أنسجة القلب، نال مؤخراً الموافقة لإجراء اختبارات أولية على البشر حيث يمتلك قدرات واعدة في علاج وترميم أنسجة الكلى المتضررة.

وذكرت مجلة “سيل ستيم سيل” العلمية أن الدواء الذي يحمل اسم “إيه.دي-إن.بي1″، والمطور في جامعة “كاليفورنيا” بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، يجري تطويره أساساً لتفادي الإصابة بفشل القلب بعد التعرض للنوبات القلبية، وذلك عبر تثبيط بروتين يسمى “إي.إن.بي.بي1” الذي يعوق عملية الشفاء الذاتي للأنسجة ويمنع التعافي الكامل.

وأوضح الباحثون في الجامعة أنه عند فحص خزعات كلوية لأشخاص مصابين بمرض كلوي مزمن، تبين وجود هذا البروتين بمستويات أعلى بكثير مقارنة بالأنسجة السليمة، ما دفعهم لاختبار تأثيره على الكلى.

وبيّنت التجارب التي أُجريت على الفئران المعدلة وراثياً عبر تعطيل البروتين المذكور، ظهور تحسن ملحوظ في ترميم الكلى وانخفاض معدلات التندب الأنسجي، فضلاً عن تحسن وظائفها مقارنة بالفئران الطبيعية، كما أظهرت النتائج تحسناً سريعاً في وظائف الكلى وبدء تعافيها خلال أسبوع واحد فقط من حقن الفئران المصابة بالدواء التجريبي.

وفي هذا الصدد، أكد قائد الدراسة البروفيسور أرغون ديب أن بروتين “إي.إن.بي.بي1” يعرقل مسارات حيوية أساسية لإنتاج الطاقة داخل الخلايا، قائلاً : “وجدنا أن الآليات والأنماط ذاتها التي رصدناها في قصور القلب تنطبق تماماً على الأنسجة الكلوية”.

يُذكر أن تطوير هذا العقار، الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً، يحظى بدعم وتمويل مشترك من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، ووزارة الدفاع، ومعهد كاليفورنيا للطب التجديدي.