اكتشاف صناعة حديدية في جزيرة يونانية تعود لعصر خلفاء الإسكندر منذ 2200 ‏عام

أثينا-سانا‏

توصل علماء آثار يونانيون إلى اكتشاف صناعة متكاملة للحديد في جزيرة ‏أندروس، تعود لعصر خلفاء الإسكندر الأكبر، وكانت هذه الصناعة تزود جيوشهم ‏بالأسلحة والمعدات الحربية.‏

ونشرت مجلة “العلوم الأثرية والأنثروبولوجية” الأمريكية المتخصصة في الآثار ‏والأنثروبولوجيا، أن فريقاً من علماء الآثار بجامعة أثينا الوطنية اليونانية، بإشراف ‏الجيولوجي “جي. ستاماتاكيس” وعالمة الآثار “ليديا باليوكراسا كوبيتسا”، كشفوا ‏خلال حفريات في مدينة باليوبوليس عن صناعة حديدية متكاملة تعود للقرنين ‏الرابع والثالث قبل الميلاد، ما يثبت أن الجزيرة لم تكن ميناءً تجارياً فقط، بل ‏مركزاً صناعياً استراتيجياً يجري عمليات تنقية وتشكيل الحديد في قلب مدينتها.‏

وعثر الفريق على بقايا أفران وحفر صهر وقوالب طين، مما أثبت أن باليوبوليس ‏كانت تُنقي الحديد وتُشكله في الموقع لتحويله إلى أدوات وأسلحة، والأكثر إدهاشاً أن ‏الطبيعة ساعدت الحرفيين، فالخام المحلي غني بالمنغنيز والباريوم اللذين عملا كـ ‌‏”عوامل صهر طبيعية” خفضت درجة انصهار المعدن، كما رصد الباحثون نسبة ‏عالية من معدن الثاليوم النادر، وهي “ذاكرة جيولوجية” للخام الذي تشكل منذ ‏ملايين السنين تحت أنهار بركانية بحرية.‏

يشار إلى أن نشاط هذه الورش تزامن مع سيطرة المقدونيين على جزر سيكلاديز ‏بعد وفاة الإسكندر عام 323 قبل الميلاد، في عصر حروب خلفائه، حيث كان ‏المعدن مورداً استراتيجياً، وتؤكد الأبراج المحصنة قرب المناجم أهميتها، لتثبت ‏مخلفات باليوبوليس أن مدن الجزر كانت مراكز صناعية تخدم الجيش والبحرية.‏