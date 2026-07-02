شركة أمريكية تطلق بثاً مباشراً لروبوت تفاعلي على مدار الساعة

واشنطن-سانا

أطلقت شركة أمريكية بثاً مباشراً وتفاعلياً على مدار الساعة، يتيح للمستخدمين حول العالم التفاعل مع روبوت بشري ومشاهدة ردوده لحظياً، في خطوة تهدف إلى تطوير أنظمة الروبوتات المستقبلية.

ونقل الموقع الأمريكي المتخصص في التكنولوجيا والابتكار “إنترستينغ إنجينيرينغ” أول أمس عن شركة “ريشتيك للروبوتات”: إن البث المباشر للروبوت “آدم” يختلف عن العروض التقليدية، إذ يمكن لأي مستخدم طرح الأسئلة ومشاهدة ردود فعل الروبوت بشكل مباشر، فيما تعمل الشركة على جمع بيانات التفاعل لتدريب أنظمتها المستقبلية.

ويعمل الروبوت “آدم”، الذي يُعد من أوائل الروبوتات “المؤثرة” في الأماكن العامة، بمعالج متخصص يتيح له معالجة البيانات داخلياً دون الحاجة إلى خوادم خارجية، وقد استُخدم في قطاع الضيافة لتحضير العصائر والتفاعل مع الزبائن، إضافة إلى إعداد القهوة والكوكتيلات وتوصيل الطعام وتنفيذ مهام تنظيف ونقل البضائع.

وتخطط الشركة للاستفادة من التفاعلات اليومية عبر البث المباشر لتطوير أنظمة الروبوتات، حيث استحوذت على مستودع في لاس فيغاس ليكون مركز بيانات ومقراً لها، في إطار توجهها نحو ما يُعرف بـ “الذكاء الاصطناعي المجسد” الذي يتخذ شكلاً مادياً ويتفاعل مع البيئة المحيطة.