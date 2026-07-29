ابتكار حذاء رياضي مزود بتقنيات للتدفئة والتدليك لتعزيز التعافي بعد التمرين

واشنطن-سانا

أطلقت شركتا نايكي المتخصصة في الصناعات الرياضية، وهايبر آيس المتخصصة في تقنيات الاستشفاء والتعافي الرياضي حذاءً رياضياً ذكياً صُمم للمساعدة على تعافي القدمين بعد التمارين، من خلال دمج تقنيتي التدفئة والتدليك الاهتزازي في منتج واحد.

وذكر موقع Mashable الأمريكي المتخصص بأخبار التكنولوجيا أمس الثلاثاء، أن الحذاء الجديد، الذي يحمل اسم Air Zoom HyperSlide، مزود بوحدات قابلة للفصل تُثبت مغناطيسياً، لتوفير التدفئة والاهتزاز، مع إمكانية التحكم بمستويات الأداء عبر تطبيق على الهاتف الذكي أو من خلال أزرار مدمجة.

وأوضح مطورو الحذاء أنه يوفر ثلاثة مستويات للتدفئة تصل إلى 47 درجة مئوية، وثلاثة أنماط للتدليك الاهتزازي، بهدف تخفيف إجهاد القدمين والمساعدة على تسريع التعافي بعد النشاط البدني، كما يمكن استخدامه في حالات الإجهاد الناتج عن الوقوف أو الحركة لفترات طويلة.

وأشاروا إلى أن الحذاء يعمل ببطارية تدوم نحو ساعة واحدة، ويُشحن عبر منفذ USB-C، ويتوفر بألوان ومقاسات متعددة لتلبية احتياجات المستخدمين.

ويأتي هذا المنتج امتداداً لتعاون سابق بين الشركتين في تطوير تقنيات مخصصة للاستشفاء الرياضي، على أن يبدأ طرح الحذاء في الأسواق الأمريكية اعتباراً من 29 أيلول المقبل عبر المتجر الإلكتروني ومنافذ البيع المعتمدة.