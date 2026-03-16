يوتيوب تتيح أداة لرصد وحذف مقاطع الفيديو المفبركة للشخصيات العامة

واشنطن-سانا

أعلنت منصة يوتيوب التابعة لشركة ألفابت – غوغل توسيع نطاق أداة الكشف عن مقاطع الفيديو المفبركة (Deepfake) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتشمل السياسيين والمسؤولين الحكوميين والصحفيين، بما يتيح لهم الإبلاغ عن المحتوى الذي يستخدم وجوههم أو أصواتهم بشكل غير مصرح به وطلب إزالته من المنصة.

وذكرت منصة يوتيوب عبر موقعها الرسمي، أن الأداة التي كانت متاحة سابقاً لأعضاء برنامج شركاء يوتيوب، تقوم بمسح مقاطع الفيديو للكشف عن الوجوه التي تظهر بصورة اصطناعية، كما تتيح للمستخدمين الذين تم التحقق من هويتهم تقديم طلبات لإزالة المحتوى الذي ينتهك سياسات الخصوصية.

وأضافت يوتيوب: إن استخدام الأداة يتطلب التحقق من هوية الشخص المعني عبر تقديم مقطع فيديو سيلفي وبطاقة هوية رسمية، مؤكدة أن البيانات المقدمة ستستخدم فقط لأغراض التحقق ولن تُوظف في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد القلق عالمياً من تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج مقاطع فيديو مفبركة قد تؤثر في المعلومات المتداولة.