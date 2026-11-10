الولايات المتحدة تصبح أول دولة تقاطع مراجعة سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق ‏الإنسان

جنيف-سانا
ستصبح الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أول دولة تقاطع بالكامل المراجعة الدورية لسجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك منذ إنشاء المجلس قبل نحو عقدين.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت من المجلس العام الماضي، متهمةً إياه بالتحيز ضد الولايات المتحدة، وعدم الالتزام بالقيم التي يروج لها.
ويجري المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، كل أربع إلى خمس سنوات تقريباً، ضمن عملية تُعرف باسم “الاستعراض الدوري الشامل”، تقدم خلالها الوفود الوطنية عروضاً عن سجلات بلدانها، وتجيب عن أسئلة الدول الأخرى، وتتلقى توصياتها.
ويؤكد المجلس أن عملية الاستعراض تتطلب مشاركة الدولة المعنية، وأن غياب ممثليها الوطنيين يحول دون المضي فيها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: إن بلاده لا تمنح أي مصداقية للمجلس متهمةً إياه بتحويل حقوق الإنسان إلى مهزلة، والإخفاق المستمر في الالتزام بقيمه، والترويج لخطاب معادٍ لأمريكا، فضلاً عن الفشل في إدانة أفظع منتهكي حقوق الإنسان.
وتتزامن المقاطعة مع انتقادات لسياسات واشنطن، ومن بينها عمليات الترحيل القسري والقتل المستهدف لأشخاص يُشتبه في تورطهم بتهريب المخدرات في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وهي إجراءات تقول الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى حماية العمال الأمريكيين والحفاظ على أمن البلاد.
وحذر منتقدون من أن مقاطعة الولايات المتحدة قد تشجع دولاً أخرى، ولا سيما تلك التي تعترض على الرقابة المكثفة التي تمارسها هيئات مراقبة حقوق الإنسان، على اتخاذ خطوة مماثلة.
وكانت الولايات المتحدة تخلفت عن موعد مراجعة سجلها الحقوقي المقرر في تشرين الثاني 2025، ما دفع المجلس إلى تأجيلها عاماً، على أمل أن تغير الحكومة الأمريكية موقفها، لكنها لم تفعل.