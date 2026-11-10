الولايات المتحدة تصبح أول دولة تقاطع مراجعة سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق ‏الإنسان

جنيف-سانا‏

ستصبح الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أول دولة تقاطع بالكامل المراجعة الدورية ‏لسجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك منذ إنشاء ‏المجلس قبل نحو عقدين.‏

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت من المجلس العام ‏الماضي، متهمةً إياه بالتحيز ضد الولايات المتحدة، وعدم الالتزام بالقيم التي يروج لها.‏

ويجري المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع ‏الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، كل أربع إلى خمس سنوات ‏تقريباً، ضمن عملية تُعرف باسم “الاستعراض الدوري الشامل”، تقدم خلالها الوفود ‏الوطنية عروضاً عن سجلات بلدانها، وتجيب عن أسئلة الدول الأخرى، وتتلقى ‏توصياتها.‏

ويؤكد المجلس أن عملية الاستعراض تتطلب مشاركة الدولة المعنية، وأن غياب ‏ممثليها ‏الوطنيين يحول دون المضي فيها.‏

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: إن بلاده لا تمنح أي مصداقية للمجلس ‏متهمةً إياه بتحويل حقوق الإنسان إلى مهزلة، والإخفاق المستمر في الالتزام بقيمه، ‏والترويج لخطاب معادٍ لأمريكا، فضلاً عن الفشل في إدانة أفظع منتهكي حقوق ‏الإنسان.‏

وتتزامن المقاطعة مع انتقادات لسياسات واشنطن، ومن بينها عمليات الترحيل القسري ‌‏والقتل ‏المستهدف لأشخاص يُشتبه في تورطهم بتهريب المخدرات في منطقتي البحر ‌‏الكاريبي ‏والمحيط الهادئ، وهي إجراءات تقول الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى حماية ‌‏العمال ‏الأمريكيين والحفاظ على أمن البلاد.‏

وحذر منتقدون من أن مقاطعة الولايات المتحدة قد تشجع دولاً أخرى، ولا سيما تلك ‏التي تعترض على الرقابة المكثفة التي تمارسها هيئات مراقبة حقوق الإنسان، على ‏اتخاذ خطوة مماثلة.‏

وكانت الولايات المتحدة تخلفت عن موعد مراجعة سجلها الحقوقي المقرر في تشرين ‏الثاني 2025، ما دفع المجلس إلى تأجيلها عاماً، على أمل أن تغير الحكومة ‏الأمريكية موقفها، لكنها لم تفعل.‏