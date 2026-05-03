كوريا الجنوبية تطلق ثاني قمر اصطناعي من جيل “CAS500-2” لمراقبة الأرض

سيئول-سانا

أُطلقت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، ثاني قمر اصطناعي متوسط الحجم من الجيل “CAS500-2″، المخصص لمهام مراقبة الأرض، بما في ذلك إدارة الموارد والاستجابة للكوارث، على متن صاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس” الأمريكية.

ونقلت وكالة يونهاب عن شركة كوريا للصناعات الجوية والفضائية (KAI) قولها: إن الإطلاق تم عند الساعة 3:59 بعد ظهر الأحد (بتوقيت كوريا) من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في ولاية كاليفورنيا.

ويأتي الإطلاق ضمن برنامج كوري لتطوير منصة قياسية للأقمار الاصطناعية بوزن 500 كيلوغرام، بهدف نقل تقنيات الفضاء إلى القطاع الخاص، وتعزيز قدرات المراقبة الفضائية.

وكان من المقرر إطلاق القمر على متن صاروخ “سويوز” الروسي عام 2022، إلا أن العملية تأجلت عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تغييرات في التعاون الفضائي الدولي.