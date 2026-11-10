واشنطن تنقل طائرات تزود بالوقود جواً من إنكلترا بسبب تهديدات إيرانية

واشنطن-سانا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الأمريكية نقلت طائرات للتزود بالوقود جواً من قاعدتها في شرق إنكلترا إلى ألمانيا وقواعد أخرى في أوروبا، على خلفية تهديدات أمنية إيرانية.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه جرى تحويل مسار طائرتين للتزود بالوقود، كانتا متمركزتين في قاعدة ميلدنهال الجوية الملكية البريطانية، إلى ألمانيا أمس الإثنين، كما نُقل عدد من الطائرات الأخرى إلى قواعد أوروبية لاحقاً في اليوم نفسه، بعد تلقي القوات الأمريكية تنبيهاً بشأن تهديد جديد.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله: إن الطائرات العسكرية الأمريكية تستضيفها الدول الحليفة والشريكة بموجب اتفاقيات الوصول والتمركز والتحليق، مؤكداً أن المنشآت الأمريكية ستبقى في حالة تأهب، مع مواصلة العمل بشكل وثيق مع نظرائها في الدول المضيفة.
وكانت الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها الاستراتيجية من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في تشرين الأول الماضي، عقب توتر أمني واعتقال خمسة أشخاص قرب القاعدة، وسط مخاوف استخباراتية من وجود مخطط إيراني لاستهداف طيارين وطائرات أمريكية.