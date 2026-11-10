واشنطن تنقل طائرات تزود بالوقود جواً من إنكلترا بسبب تهديدات إيرانية

واشنطن-سانا‏

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الأمريكية نقلت ‏طائرات للتزود بالوقود جواً من قاعدتها في شرق إنكلترا إلى ألمانيا وقواعد أخرى ‏في أوروبا، على خلفية تهديدات أمنية إيرانية‎.‎

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه جرى تحويل مسار ‏طائرتين للتزود بالوقود، كانتا متمركزتين في قاعدة ميلدنهال الجوية الملكية ‏البريطانية، إلى ألمانيا أمس الإثنين، كما نُقل عدد من الطائرات الأخرى إلى قواعد ‏أوروبية لاحقاً في اليوم نفسه، بعد تلقي القوات الأمريكية تنبيهاً بشأن تهديد جديد‎.‎

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله: إن الطائرات العسكرية الأمريكية ‏تستضيفها الدول الحليفة والشريكة بموجب اتفاقيات الوصول والتمركز والتحليق، ‏مؤكداً أن المنشآت الأمريكية ستبقى في حالة تأهب، مع مواصلة العمل بشكل وثيق ‏مع نظرائها في الدول المضيفة‎.‎

وكانت الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها الاستراتيجية من قاعدة فيرفورد ‏الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في تشرين الأول الماضي، عقب توتر ‏أمني واعتقال خمسة أشخاص قرب القاعدة، وسط مخاوف استخباراتية من وجود ‏مخطط إيراني لاستهداف طيارين وطائرات أمريكية‎.‎