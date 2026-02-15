اكتشاف رأس فخاري يعود إلى القرن الثالث الميلادي في بريطانيا

لندن-سانا

كشف علماء الآثار أثناء أعمال التنقيب في حصن ماجنا الروماني ببريطانيا عن رأس فخاري نادر من الطين المحروق يعود تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي، ما يوفر رؤية جديدة حول إنتاج الحرف اليدوية المحلية على الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية.

ونقلت تقارير موقع heritagedaily المختص بنشر آخر الاكتشافات الأثرية والتاريخية حول العالم عن الباحثين تأكيدهم أن الرأس الذي يبلغ قياسه 78 ملم × 67 ملم، يصور شخصية أنثوية بأربع ضفائر، ويُرجح أنه صُنع محلياً كمحاولة تجريبية على يد شخص غير خبير، حيث تظهر ملامح الوجه بعينين غير متماثلتين وأذنين غريبتين.

ويُعرض الرأس المكتشف حديثاً للجمهور في متحف الجيش الروماني ضمن معرض للاكتشافات الحديثة، برعاية مؤسسة فيندولاندا، فيما يواصل الباحثون دراسة هوية التمثال لتحديد ما إذا كان يمثل امرأة إمبراطورية أو غير ذلك.

ويُعد هذا الاكتشاف إضافة مهمة لفهم طبيعة الإنتاج الحرفي المحلي في المواقع الحدودية الرومانية، ويسهم في إلقاء مزيد من الضوء على الحياة اليومية والأنشطة الفنية في تلك المرحلة التاريخية.