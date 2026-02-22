كهوف جليدية نادرة تعود إلى الظهور في ويسكونسن بعد 11 عاماً

واشنطن-سانا

شهد شاطئ مايرز في بلدة بايفيلد بولاية ويسكونسن الأمريكية تشكّل كهوف جليدية نادرة، في ظاهرة طبيعية لم تظهر منذ أحد عشر عاماً، ما جذب أعداداً من الزوار ومحبي الطبيعة الشتوية.

ونقلت صحيفة USA Today عن خبراء محليين أن تشكّل هذه الكهوف يعتمد على توازن دقيق بين انخفاض درجات الحرارة وحركة الأمواج في بحيرة سوبيريور، وهو ما يجعل ظهورها مرتبطاً بظروف مناخية خاصة لا تتوافر كل عام.

وأوضح مسؤولون سياحيون أن الكهوف متاحة للزيارة لفترة محدودة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة أثناء التجول داخلها أو في محيطها، نظراً لطبيعة الجليد المتغيرة.

ويُعد شاطئ مايرز من الوجهات المعروفة بالظواهر الشتوية الفريدة، حيث تتكون التشكيلات الجليدية في مواسم نادرة تتوافر فيها الظروف البيئية الملائمة، ما يمنح الزوار فرصة استثنائية لمشاهدة مشهد طبيعي قلّما يتكرر.